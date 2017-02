Wahnsinn: Van Gerwen wirft zwei 9-Darter in einem Spiel

Zwei perfekte Legs in einem Spiel gelangen bislang nur Phil Taylor - vor 1 Stunde

LONDON - Dieses Match hat eine historische Dimension: Bei einem Qualifikations-Turnier für die "UK Open" warf Weltmeister und Superstar Michael van Gerwen gleich zwei 9-Darter in einem Spiel - und beendete ein Leg doppelt perfekt.

Der Gegner? Ryan Murray, nicht unbedingt ein Spitzenspieler. Das Turnier? Ein Qualifikationsspiel für die "UK Open". Keine Zutaten für ein historisches Match des Darts-Weltmeisters Michael van Gerwen. Aber "Mighty Mike" wäre eben nicht "Mighty Mike" wenn er nicht etwas ganz besonderes im Köcher hätte.

Bei seinem 6:2-Sieg über den Schotten Murray warf van Gerwen zwei 9-Darter, brauchte also nur neun Pfeile um von 501 auf Null zu kommen. Eine absolute Rarität: Darts-Legende Phil Taylar war bislang der einzige, dem das in einem Match gelang.

MvG has created history in the Coral UK Open after becoming only the 2nd player EVER to achieve TWO nine-dart finishes in the same game! pic.twitter.com/AtDzDT7lzf