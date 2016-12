Warm werden in Marbella: Das ist Würzburgs Winterfahrplan

Die Kickers bereiten sich an der Costa del Sol für die Rückrunde vor - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Eine starke Halbserie, Platz sechs, bester Aufsteiger - die Erfolgsgeschichte der Würzburger Kickers unter Trainer Bernd Hollerbach soll auch 2017 weitergehen. Deshalb reisen die Unterfranken als einziger fränkischer Zweitligist ins Trainingslager.

Beim Club einen Punkt geholt, in Fürth gleich drei: So erfolgreich wollen die Würzburger auch in der Rückrunde sein. © Sportfoto Zink / WoZi



Fünf Jahre ist es erst her, da spielten die Würzburger Kickers noch gegen die Spielvereinigung Selbitz, den SV Pettstadt oder den TSV Kleinrinderfeld. In der sechstklassigen Landesliga Nord kickten die Unterfranken damals noch. Und nun, nur 60 Monate später, sind die Residenzstädter, rein tabellarisch, die beste Mannschaft Frankens.

Mit 28 Punkten stehen die "Rothosen" exzellent da und übertreffen - wie schon in den beiden Jahren zuvor - die Erwartungen. Die häufig kolportierten 40 Punkte, die es für den Klassenerhalt braucht, scheinen mehr zum schnellstmöglich zu erreichenden Ziel als zu einer tatsächlichen Hürde geworden zu sein.

Vorbereitung an der Costa del Sol

In der Winterpause werden sich die Unterfranken deshalb nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Am 7. Januar empfängt die Hollerbach-Elf den Drittligisten FSV Frankfurt am Dallenberg zum ersten Test im neuen Jahr. Nur einen Tag später, am 8. Januar, fliegen die Würzburger ins Trainingslager nach Marbella. An der Costa del Sol werden die Kickers gleich drei Spiele absolvieren - terminiert ist bislang nur das Duell mit Borussia Mönchengladbach am 10. Januar. Die Rückkehr aus dem spanischen Badeort ins winterliche Würzburg ist für den 19. Januar geplant.

Der letzte Härtetest vor der Rückrunde steigt dann am 21. Januar beim SV Wehen Wiesbaden. Beim Drittligisten wollen sich die Unterfranken nochmal das nötige Selbstvertrauen für den Rückrundenstart in der 2. Liga holen - am 28. Januar kommt der Tabellenführer Eintracht Braunschweig nach Würzburg.

"Keine satten Spieler"

Große Veränderungen sind in der Würzburger Mannschaft nicht zu erwarten. Coach Hollerbach kann sowohl mit der Punkteausbeute, als auch mit den spielerischen Leistungen der Hinrunde zufrieden sein. Transfers schloss der medienerfahrene Ex-Profi aber dennoch nicht aus. "Wir werden bei Neuverpflichtungen weiter darauf achten, dass wir keine satten Spieler holen, sondern solche, die nach oben und noch etwas erreichen wollen", erklärte der 47-Jährige gegenüber den Fränkischen Nachrichten. Die Würzburger wollen ihrem Erfolgsrezept der letzten Jahre also treu bleiben - nicht nur auf personeller, sondern gerne auch auf sportlicher Ebene.

ama