Warum das Achtelfinale trotzdem spannend werden könnte

Liebesgrüße aus Nürnberg senden diesmal Sebastian Gloser und Wolfgang Laaß - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Warum wir ab jetzt nicht mehr täglich senden, wen Wolfgang Laaß nach dem Aus der deutschen Mannschaft trösten musste, für was sich Sebastian Gloser in der Gruppenphase begeistern konnte und warum uns das Achtelfinale vielleicht trotzdem begeistern könnte - all das wird in Folge Nummer 17 verraten.

Folge 17: Warum das Achtelfinale spannend werden könnte

