Das Kleeblatt beginnt in Köln mutig. Doch schnell findet auch das spielerische Geschick der Hausherren ihren Ausdruck. Pech, eine doppelte Fehlentscheidung, Unvermögen und Goalgetter Terodde führen am Ende zu einem 0:4 aus Fürther Sicht. So haben Sie die Kleeblatt-Kicker benotet.

Es war ein äußerst außergewöhnliches Bundesligaspiel in Max-Morlock-Stadion. Erst gab es in der ersten Halbzeit keine Stimmung, dazu kam auch noch der Regen, der es teilweise unmöglich machte, ein normales Fußballspiel aufzuziehen. Am Ende steht ein 1:1 das dem Club mehr weiterhilft, als Bayer Leverkusen. Hier sind alle Bilder zur Wasserschlacht in der Noris!