Wechsel fix: Sabiri geht nach Huddersfield

FCN und die "Terriers" einigen sich auf einen Transfer des 20-Jährigen - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Lange hatte es sich angedeutet, nun herrscht Gewissheit: Der 1. FC Nürnberg und Abdelhamid Sabiri gehen künftig getrennte Wege. Für den wechselwilligen 20-Jährigen erfüllt sich nun ein Traum: Für Huddersfield Town kickt Sabiri ab jetzt in der Premier League.

"Huddersfield ist in den letzten Tagen noch einmal an uns herangetreten", erklärt Club-Sportvorstand Andreas Bornemann auf der vereinseigenen Homepage und deutet indirekt an, dass neben dem verbesserten Angebot auch das Verhalten des Youngsters eine Rolle für die Trennung spielte: "Wir haben uns für einen Transfer entschieden, der unter den gegebenen Umständen für alle Beteiligten das Beste ist". Laut des britischen Boulevardblatts Daily Mail überweist der Klub aus der Grafschaft Yorkshire eine Million Pfund, umgerechnet also 1,1 Millionen Euro, nach Nürnberg.

Bei seinem neuen Arbeitgeber ist Sabiri der zehnte Neuzugang des Sommers und der siebte Spieler mit deutschem Pass im Kader. "Er ist eines der aufregendsten Talente im deutschen Fußball", freute sich Huddersfields Trainer David Wagner über den Wechsel und bezeichnete Sabiri als "gute Option" im offensiven Mittelfeld des englischen Erstligisten. Sabiri unterschrieb einen Dreijahresvertrag mit Vereinsoption für eine weitere Spielzeit. Aufsteiger Hudderfield Town startete mit zwei Siegen in die Saison und rangiert derzeit auf dem zweiten Platz im Tableau der Premier League.

Bereits im Juli gab Huddersfield ein Angebot für den Deutsch-Marokkaner in Diensten des FCN ab, Bornemann sprach damals aber noch von einem "nicht ernstzunehmenden Angebot" und betonte, dass der Club den Spieler nicht abgeben muss. In der Folge hielten die "Terriers" sich ein wenig zurück - bis jetzt.

Am vergangenen Donnerstag meldete Sabiri sich auf Facebook zu Wort und kündigte eine Erklärung an, die sich in der Nacht zum Samstag aber in Luft auflöste. Gut denkbar, dass der Wechsel des 20-Jährigen da bereits so gut wie sicher war, beide Vereine dem Youngster aber nochmal einen Maulkorb verpassten, um den Transfer nicht auf der Zielgerade noch in Gefahr zu bringen. Auf dem Twitter-Kanal Huddersfield Towns sind bereits Fotos von Sabiri im Trikot der "Terriers" sowie ein kurzes Interview zu sehen.

Dieser Artikel wurde mehrfach aktualisiert, zuletzt um 12.53 Uhr.

ama