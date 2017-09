Er war der erste Neuzugang für den fränkischen Altmeister: Torhüter Fabian Bredlow unterschrieb schon im Februar für die kommende Saison. Nach dem Abgang von Patrick Rakovsky und dem Karriereende von Raphael Schäfer wird in Nürnberg der Platz hinter Thorsten Kirschbaum frei. Dass der ehrgeizige Bredlow, der bei RB Leipzig ausgebildet wurde, sich langfristig damit zufrieden gibt ist aber eher unwahrscheinlich. Der 22-Jährige hofft, beim Club "den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen zu können". In Halle wurde Bredlow nicht nur zum Stammkeeper, sondern auch zum Rückhalt des Drittligisten. © Sportfoto Zink / DaMa