Weg von Platz 18! Das wird für den FCN in Mainz wichtig

Eine Leistungssteigerung in Rheinhessen wünscht man auch Ewerton - vor 27 Minuten

Die aktuelle Rangliste stellt bei den Rot-Schwarzen niemanden zufrieden. Der in der Bundesliga seit zwölf Spielen sieglose Club klebt am Tabellenende. Ein Erfolgserlebnis, das sagt auch sein Coach, ist "dringend notwendig". Es könne “der Mannschaft den Ruck in die richtige Richtung geben". Doch wie soll das heute in Mainz gelingen?

Weiß eigentlich, wie man konzentriert verteidigt: Nicht nur Ewerton hat beim Club Wiedergutmachungsbedarf. © Sportfoto Zink/WoZi



Weiß eigentlich, wie man konzentriert verteidigt: Nicht nur Ewerton hat beim Club Wiedergutmachungsbedarf. Foto: Sportfoto Zink/WoZi



Fünf Niederlagen in Folge fesseln den FCN am Ende des Erstliga-Tableaus. Wär' heute die Saison vorbei, würde sich Nürnbergs Lieblingsclub, der gerade einmal 15 Treffer und elf Punkte auf dem Konto hat, flugs ins Unterhaus verabschieden. Und das, ohne davor eine sonderlich gute Figur gemacht zu haben. Dass es aus fränkischer Sicht “zu wenig sei, weniger als man sich selbst vorgestellt habe“, weiß übrigens auch Michael Köllner. Sagt er zumindest.

Hoffnung gemacht, die Klasse halten zu können, haben auf Platz 18 notierte Nürnberger - eine verkorkste Vorbereitung und ein deillusionierndes 1:3 zum Rückrundenstart gegen die Berliner Hertha mit eingerechnet - zuletzt keine große. Und trotzdem strebt der Club in Rheinhessen - dort, wo 2500 Anhänger den Altmeister heute unterstützen werden - den ersten Auswärtssieg im laufenden Bundesliga-Betrieb an. “Wir fahren nach Mainz, um dort zu punkten“, kraftmeiert sein Trainer. Ob das eine Phrase, eine Willensbekundung oder doch ein konkreter, erfolgsversprechender Arbeitauftrag ist, bleibt abzuwarten. Mut macht dem FCN derzeit wenig. Auch wenn er Platz 18 schleunigst verlassen will. “Am liebsten schon gestern, nun aber morgen beziehungsweise übermorgen“, wie Michael Köllner auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag kund tut.

Intakt und giftig

Was dem Club - abseits jeglicher rohrkrepierender “Statistik-Kriege“ und den damit verbundenen Spielanalysen des Trainers - Mut macht in Mainz, ist vor allem, dass die Mannschaft - beziehungsweise ihr Geist - “absolut intakt“ sei, versichert der FCN-Coach. Sein Team habe, erklärt Köllner, der trotz schärfer werdernder Kritik weiterhin "Zuversicht, Ruhe und Stabilität“ ausstrahlen will, in der Trainingswoche hart gearbeitet, "Zweikampfhärte, Bissig- und Giftigkeit" an den Tag gelegt.

Sitzplatz-Ultras, Folge 21: Vom Handball-Wunder bis zur Club-Tragödie

Langt das? “Die Grundmekrmale“, um im elitären Achtzehnerfeld erfolgreich zu sein, seien seinen Schützlingen in der jüngeren Vergangenheit abhanden gekommen, vielleicht in dieser Saison gar noch nicht recht vorhanden gewesen, sagt Nürnbergs Trainer offen heraus.

Es gehe darum, das eigene Tor gut zu verteidigen und nach vorne geradliniger zu spielen. Und so - wie Köllner eingesteht - den Gegenentwurf zum Hertha-Spiel zu liefern, in dem man in den entscheidenden Szenen “miserabel verteidigt“ und den "richtigen Punch nach vorne“ verpasst habe.

Bilderstrecke zum Thema Frost, Frust, Fehlstart: Hertha vermiest Club Rückrundenauftakt Trotz des durchwachsenen Trainingslagers hofften die Fans des 1. FC Nürnberg auf einen guten Start in die Rückrunde. Doch nach den ersten 90 Pflichtspiel-Minuten 2019 herrscht beim FCN wieder Ernüchterung.



Besser spielen als beim Aufeinandertreffen mit der Alten Dame muss in Mainz auch Ewerton. Bei seinem Bundesliga-Starelfdebüt war der Brasilianer aufgrund zu laxen Defensivverhaltens an allen drei Gegentoren beteiligt. Da sich mit Lukas Mühl die Alternative im Abwehrzentrum grippekrank abgemeldet hat, obliegt es gerade dem in Nürnbergs Aufsiegssaison starken Südamerikaner jetzt, seinen Teil dazu beizusteuern, dass der Club in der Opel-Arena erfolgreich ist.

Bilanz: Mainz war für den FCN bislang meist keine Reise wert, zumindest in Liga eins. Sieben der acht Begegnungen entschieden die Nullfünfer dort für sich. Einzig die Oberhaus-Premiere im Dezember 2004 gestaltete der Club erfolgreich. Dank Markus Schroth, der seit gestern 44 Jahre alt ist und beim 1:0 am frostgeschüttelten Bruchweg den FCN schon früh auf die Siegerstraße führte. Alle Ergebnisse in den beiden höchsten deutschen Spielklassen mit einbezogen, hat Frankens Vorzeigeverein übrigens die Nase vorn (16 Siege, 9 Remis, 14 Niederlagen). So wie bei den entsprechenden Werten auch in der Hinrunde, als ein in der zweiten Hälfte furios stürmender FCN das Torschussverhältnis auf 19:5 stellte und dennoch ein, den Kräfteverhälnissen unangemessenes 1:1 akzeptieren musste.

Stabilität trifft Schussgewalt

Prognose: Für ausbleibende Siege gibt es - selbst wenn der FCN auch in Rheinhessen keineswegs Favorit ist - keine Entschuldigungen mehr. Ein unerfreulicher Spielverlauf - in Mainz wurde der Club oft schon in der Anfangsphase überrollt - könnte eine Entschuldigung oder ein Alibi zwar liefern. Fakt ist aber auch: Gewinnt Nürnberg nicht irgendwann wieder, gehen in den nächsten Wochen die Bundesliga-Lichter rapide aus. Die Club-Knackpunkte sind derweil klar: Nürnbergs Noch-Erstligist muss gegen die Nullfünfer stabil und aufmerksam verteidigen. Und vorne treffen. Dann ist auch ein Sieg drin - und eine baldige Verbesserung im Bundesliga-Ranking.

Bilderstrecke zum Thema Club eiskalt erwischt: Frostige Noten für den Rückrunden-Auftakt Es sollte der Start für die große Aufholjagd werden: Am Ende gibt es für den 1. FC Nürnberg im ersten Pflichtspiel 2019 direkt einen dicken Nackenschlag: Mit 1:3 verliert der Club den Jahresauftakt vor eigenem Publikum gegen die Berliner Hertha - und das verdient, wie die Noten beweisen!



apö