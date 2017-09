Wegen 14 Sekunden: Leicester darf Neuzugang nicht einsetzen

Englischer Meister von 2016 verpasste die Meldefrist nur knapp - vor 23 Minuten

ZÜRICH - Wegen einer knapp verpassten Frist muss der englische Fußballclub Leicester City bis Januar auf die Dienste von Neuzugang Adrien Silva verzichten. Nur um 14 Sekunden habe der Meister von 2016 eine Frist des Weltverbandes Fifa zur Einreichung von Unterlagen für eine Spielberechtigung verpasst.

Für Adrien Silva (Mitte, hier noch im Trikot von Sporting Lissabon) zahlte Leicester City rund 24 Millionen Euro Ablöse - einsetzen können die "Foxes" den Mittelfeldspieler allerdings frühestens im Januar. © Pedro Fiuza/dpa



Für Adrien Silva (Mitte, hier noch im Trikot von Sporting Lissabon) zahlte Leicester City rund 24 Millionen Euro Ablöse - einsetzen können die "Foxes" den Mittelfeldspieler allerdings frühestens im Januar. Foto: Pedro Fiuza/dpa



Dies berichtete zunächst die BBC am Mittwoch. Den Wechsel des Europameisters von Sporting Lissabon hatte Leicester am 31. August, kurz vor Schließung des Transferfensters, abgewickelt. In der Premier League sollte Silva Danny Drinkwater ersetzen, der zuvor zum FC Chelsea gewechselt war.

"Wir arbeiten mit Adrien und Sporting daran, die Probleme bei der Registrierung des Spielers zu meistern. Wir erörtern alle Möglichkeiten, um zu einer Lösung zu kommen", sagte ein Clubsprecher.

Laut Verein zahlte Leicester für Silva rund 24 Millionen Euro Ablöse an Lissabon. Auch ohne Spieleinsätze muss Leicester bis zur nächsten Möglichkeit einer Registrierung im Januar das vereinbarte Gehalt an Silva zahlen. "Adriens Transfer ist bereits abgeschlossen. Hoffentlich findet Leicester eine Lösung für ihn", sagte der Präsident von Sporting Lissabon, Bruno de Carvalho.

dpa