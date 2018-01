Wegen Anstoßzeiten: BVB-Fans boykottieren Montagsspiel

"Irrwitzige Entwicklung" - Anhänger lassen ihre Tickets verfallen - vor 1 Stunde

DORTMUND - Bei den Fans von Borussia Dortmund regt sich Protest gegen Montags-Spieltage in der Fußball-Bundesliga. Aus Verärgerung über diese Terminierung will das Bündnis Südtribüne Dortmund das Heimduell gegen den FC Augsburg am 26. Februar boykottieren.

Die treuen Fans des BVB wollen das Montagabendspiel ihres Klubs im Februar boykottieren. © Adrian Dennis/AFP



"Nun ist für uns der Punkt erreicht, an dem die Grenze des Hinnehmbaren endgültig überschritten ist und wir die irrwitzige Entwicklung der Anstoßzeiten nicht mehr mitmachen!", hieß es auf der Facebook-Seite von Fan-Sprecher Jan-Henrik Gruszecki.

Die Einführung von Montagsspielen auch in der Bundesliga sei "ein weiterer großer Schritt hin zum Ausverkauf des Fußballs und der negative Höhepunkt der sukzessiven Spieltagszerstückelung in den vergangenen Jahren, die ausschließlich vom Profitstreben der Vereine, Verbände und TV-Sender vorangetrieben wird", teilte das aus mehreren BVB-Fanclubs bestehende Bündnis mit.

Fünf Bundesliga-Partien am Montagabend

Deshalb habe man sich entschlossen, "schweren Herzens, aber aus Überzeugung, dem Spiel gegen den FC Augsburg fernzubleiben und unsere Karten an diesem Tag verfallen zu lassen. Diese Entscheidung richtet sich in keiner Weise gegen die Mannschaft. Vielmehr können und wollen wir Bundesligaspiele an Montagen nicht akzeptieren!"

In der Bundesliga wird in der Rückrunde erstmals am Montagabend gespielt. Anstoß der insgesamt fünf Partien ist jeweils um 20.30 Uhr. Die Montagspartie der 2. Liga wird dann auf Samstag verschoben.

dpa