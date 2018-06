Wegen Gang auf die Toilette: Iran-Akteur verpasst WM-Einsatz

Kurz vor der geplanten Einwechslung musste Pejman Montazeri aufs Klo - vor 31 Minuten

ST. PETERSBURG - Der iranische Nationalspieler Pejman Montazeri hat seinen Einsatz bei der Fußball-WM in Russland verpasst, weil er vor seiner Einwechslung noch einmal kurz aufs Klo musste.

Verpasste wegen eines Gangs auf die Toilette einen Einsatz gegen Marokko: Pejman Montazeri. © Alexander Nemenov/AFP



Verpasste wegen eines Gangs auf die Toilette einen Einsatz gegen Marokko: Pejman Montazeri. Foto: Alexander Nemenov/AFP



Statt des 34-jährigen Routiniers kam der 22 Jahre alte Majid Hosseini im Auftaktmatch gegen Marokko zu seinem ersten WM-Einsatz, wie dieser am Samstag dem Nachrichtenportal Khabaronline berichtete. Hosseini spielte beim 1:0-Sieg seines Teams dann so gut, dass er auch in den beiden weiteren Partien gegen Spanien (0:1) und Portugal (1:1) aufgestellt wurde; Montazeri hingegen bekam keine WM-Chance mehr.

"Eigentlich sollte Pejman spielen, dann aber musste er kurz mal auf die Toilette", erzählte Hosseini. Doch Nationaltrainer Carlos Queiroz konnte oder wollte nicht mehr länger auf den Routinier warten und schickte dafür ihn ins Spiel, wie Hosseini weiter berichtete. Beide Verteidiger spielen beim iranischen Erstligisten Esteghlal Teheran, dem Verein von Trainer Winfried Schäfer. Der Iran war in der WM-Vorrunde als Gruppendritter hinter Ex-Weltmeister Spanien und Europameister Portugal nur knapp gescheitert.

dpa