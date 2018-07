Wegen Schröder-Abgang? Atlanta Hawks verpflichten Lin

Deutscher Superstar könnte die Koffer packen - Gerüchte verdichten sich - vor 1 Stunde

ATLANTA - Die Atlanta Hawks aus der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA haben Aufbauspieler Jeremy Lin von den Brooklyn Nets verpflichtet. Dies teilte das Team um den deutschen Jungstar Dennis Schröder am Freitag (Ortszeit) mit.

Neben dem 29-jährigen Lin erhielten die Hawks auch einen Zweitrunden Draft-Pick für das Jahr 2025 von den Nets sowie das Recht auf einen Tausch der Zweitrunden-Picks beider Teams im Jahr 2023. Im Gegenzug sicherte sich Brooklyn die Rechte an dem französischen Nachwuchsspieler Isaia Cordinier, der von den Hawks 2016 gedraftet worden war und zuletzt in der französischen Liga spielte, sowie einen Zweitrunden-Pick für das Jahr 2020.

Lin, der nach einer Knieverletzung im Eröffnungsspiel die gesamte letzte Saison pausieren musste, kam in acht NBA-Spielzeiten auf durchschnittlich zwölf Punkte, 4,5 Assists und 2,9 Rebounds pro Partie.

Bilderstrecke zum Thema

Detlef, Dirk und Co. machten es möglich: Früher, da waren Deutsche in der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, eher Exoten. Inzwischen zählen die Korbjäger aus "Good old Germany" zu verlässlichen Importen, in der laufenden Spielzeit gehen gleich fünf von ihnen für NBA-Teams aufs Parkett. Wir zeigen, auf wen sich deutsche Basketball-Fans 2017/18 freuen durften!