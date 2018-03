Wegen Schummel-Fläschchen: Wada sucht neue Urinbehälter

GANTERSCHWIL - Der Schweizer Hersteller von Urinflaschen stellt seine Produktion ein, weil er um seine Reputation bangt. Im Vorfeld der Olympischen Winterspiele von Pyeongchang hatte ein ARD-Bericht über möglicherweise manipulierbare Fläschchen für Aufregung gesorgt.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur ist auf der Suche nach einem neuen Lieferanten für Urinflaschen © Bai Xuefei/dpa



Die Welt-Anti- Doping-Agentur (Wada) muss sich einen neuen Lieferanten von Urinflaschen für Dopingproben suchen. Der Schweizer Hersteller Berlinger wird seine Produktion einstellen. Dies teilten das Familienunternehmen aus dem Kanton St. Gallen und die Wada mit. Berlinger wird die Produktion mittelfristig einstellen und nach Absprache mit der Wada nur noch während einer Übergangsphase Flaschen liefern, um keine Engpässe entstehen zu lassen.

Im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang war durch einen ARD-Bericht bekanntgeworden, dass es mit dem neuesten Modell der Fläschchen offenbar Probleme mit dem Verschluss gab. Dies hatte zu großer Verunsicherung und Sorge wegen möglicher Manipulationen von Proben geführt. Daraufhin schickte Berlinger ein älteres Modell der Flaschen zu den Winterspielen nach Südkorea.

Der Verwaltungsrat der Firma Berlinger hat sich laut einem Bericht der Zeitung Ostschweiz am Sonntag für den Rückzug aus dem Geschäftsfeld entschieden. Firmensprecher Hans Klaus sagte dem Blatt: "Wir mussten uns fragen, ob wir in einem Bereich tätig sein wollen, wo ein Risiko zu systematischen Betrügereien bestehe. Die Gefahr eines Reputationsverlusts ist permanent vorhanden." Das Unternehmen will sich in Zukunft auf sein Kerngeschäft, die Temperaturüberwachung von Kühlketten, konzentrieren.

Mehrere Glasbrüche festgestellt

Deutschlands Nationale Anti- Doping-Agentur bedauerte die Entscheidung von Berlinger. Man werde nun schnellstmöglich einen neuen Hersteller suchen, teilte die Nada mit. Bis dahin werde noch auf das Material von Berlinger zurückgegriffen. "Die Aufrechterhaltung des Dopingkontrollsystems und die Integrität aller damit zusammenhängender Prozesse hat für die NADA oberste Priorität", betonte die Nada-Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann.

Nachdem zuletzt in einzelnen Labors sowie bei Materialtests des externen Glaslieferanten und der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt Glasbrüche festgestellt worden seien, habe Berlinger die Lieferung der Dopingkontroll-Kits vorübergehend eingestellt. "Aufgrund der bisherigen Testresultate kann das Materialrisiko als überschaubar taxiert werden", hieß es. Aus dem Vorrat der Doping-Kits, die nach Pyeongchang geliefert wurden, soll nun noch so lange wie möglich die Nachfrage gedeckt werden.

Die Wada erklärte, sie sei von Berlinger am 2. März darüber unterrichtet worden, dass es mögliche Sicherheitsbedenken wegen der Flaschen gebe. Einige Flaschen seien nach dem Einfrieren gebrochen. Das IOC, das Internationale Paralympische Komitee, alle nationalen Anti- Doping-Agenturen und Doping-Kontroll-Labore seien am Freitag schriftlich über die Situation informiert worden.

