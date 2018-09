Weltmeister beim HCE: Ein Lichtlein mit gewaltiger Strahlkraft

ERLANGEN - Dem HC Erlangen ist für die Nachfolge von Torwart Gorazd Skof ein Transfer mit Strahlkraft gelungen: Vom Bundesliga-Rivalen VfL Gummersbach kommt der Weltmeister und Vize-Weltmeister, sowie zweifache Europameister Carsten Lichtlein zum HCE.

Der letzte Besuch in Franken war für den Noch-Gummersbacher Carsten Lichtlein eher unerfreulich. Spätestens im nächsten Sommer wird das jedoch anders sein. © Sportfoto Zink



Vor kurzem, da war Carsten Lichtlein erst am neuen Arbeitsplatz. Allerdings noch als Torhüter des VfL Gummersbach. Am 2. September unterlag der VfL mit 22:30 in der Nürnberger Arena dem HC Erlangen, Lichtlein fand, anders als Nikolas Katsigiannis, nie so recht in die Partie. Das soll in der nächsten Saison ganz anders werden, wenn der 37 Jahre alte Keeper dann mit Katsigiannis das Torhüter-Duo beim HC Erlangen bilden wird. Über 200 Länderspiele bestritt "Lütti", der aus Würzburg-Heidingsfeld stammt, für Deutschland, wurde unter anderem Welt- und zweimal Europameister. Damit hat er mehr Länderspiele als zum Beispiel Stefan Kretschmar (198) bestritten. Seit 2013 spielte Lichtlein für Gummersbach, zuvor acht Jahre - auch mit HCE-Geschäftsführer Rene Selke - beim TBV Lemgo.

"Carsten Lichtlein war für die Zeit nach dem Bau der Schwalbe-Arena das Gesicht des VfL Gummersbach und der VfL hat ihm viel zu verdanken", so VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler: "Ich bin mir sicher, dass Carsten als professioneller Sportler bis zum Ende alles für den VfL geben wird, damit er seine letzte Saison im Dress des VfL Gummersbach erfolgreich gestaltet." Der VfL hängt derzeit im Tabellenkeller fest.

Die Option Heimat

Doch der aktuelle Misserfolg ist kein Grund für Lichtlein, in seinem Karriereherbst noch einmal den Verein zu wechseln. Erst vergangene Saison rettete er mit seinen Paraden dem VfL den sicheren Abstieg."Wir konnten Lichtlein die Option Heimat anbieten", sagt Rene Selke. "Rein finanziell wären wir nicht in der Lage gewesen, mit Gummersbach mitzubieten." Eine Option zur Vertragsvlängerung ließ erst der VfL verstreichen, dann verzichtete auch Lichtlein auf eine Verlängerung unter neuen Konditionen.

Dirk Nowitzki als Schulfreund

Hinzu kommt wohl, dass es die Ehefrau und die zwei Söhne nahe Würzburg leben, wo Carsten Lichtlein am Röntgen-Gymnasium im Jahr 2000 Abitur machte und, wie er mal erzählte, mit dem zwei Jahre älteren Basketball-Superstar Dirk Nowitzki beim Schuldirektor vorgeladen wurde: "Mit Sport", sagte der, "werdet ihr kein Geld verdienen. Es ist besser, ihr streng euch in der Schule an."

Als Steuerfachangestellter arbeitet Lichtlein bereits ein paar Stunden in der Woche, um für die Zeit nach dem Handball gerüstet zu sein. Die soll aber noch nicht kommen, beim HCE unterschrieb er für eine Saison. "Dann schauen wir, ähnlich wie bei Skof, Jahr für Jahr weiter", so Selke.

Gorazd Skof hatte zuletzt überredet werden müssen, noch eine Saison dranzuhängen. Nun aber will der 41-Jährige endgültig zurück nach Slowenien. Ob sich Lichtlein problemlos hinter Katsigiannis anstellen wird, darf bezweifelt werden: "Es wäre Quatsch, eine Rangordnung vorzugeben", so Selke: "Der bessere spielt."

