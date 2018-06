Was für ein Krimi! Deutschland bezwingt Schweden in 95 dramatischen Minuten mit 2:1. Und sie haben entschieden: Diese Noten haben die DFB-Kicker für den Last-Minute-Sieg über die Schweden bekommen. Vor allem ein Joker kommt bei den Usern richtig schlecht weg.

In diesen Farben feiert der 1. FC Nürnberg Erfolge und beißt sich durch schwere Zeiten: Weinrot, weiß, schwarz - und orange? In den letzten zehn Jahren hat sich der Look des fränkischen Altmeisters mehrfach verändert. Erinnern Sie sich noch an alle Trikots des vergangenen Jahrzehnts?