Wenn Stimmen zu Augen werden: Ice-Tigers-Projekt überzeugt

Verein fährt spezielles Programm für blinde Fans - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Dieses Projekt der Thomas Sabo Ice Tigers ist ganz großer Sport! Der Verein aus der DEL sorgt dafür, dass auch Fans mit Sehbehinderung voll auf der Höhe des Geschehens sind. Die Reaktion der Betroffenen bestärkt den Klub, dieses Angebot noch weiter auszubauen.

Die Sprecher: Christian Göbel (rechts) und Marius Klopp bei der Arbeit. Das Mikro wird abwechselnd genutzt, in der Zwischenzeit kann der Kollege durchatmen.



Die Sprecher: Christian Göbel (rechts) und Marius Klopp bei der Arbeit. Das Mikro wird abwechselnd genutzt, in der Zwischenzeit kann der Kollege durchatmen.



Rund zehn Minuten vor dem ersten Bully beginnt an jedem Spieltag das Ritual. In der Nürnberger Arena erlischt die Beleuchtung, nur noch blaue und rote Lichtkegel erhellen das Eis. Es ertönt die Stimme von Verteidiger Colten Teubert, der einen Countdown von zehn runterzählt. Dann beginnt zu den Klängen des Songs "Legendary" der US amerikanischen Band Welshly Arms der Trailer der Thomas Sabo Ice Tigers auf dem Videowürfel. Zu sehen sind zum Beispiel ein Tor von Leo Pföderl, der jubelnde David Steckel oder die Schlägerei zwischen Brandon Prust und David Wolf. Wer zum ersten Mal bei einem Eishockeyspiel in der Heimat der Ice Tigers ist, starrt meist gebannt auf den Film. Wer regelmäßig da ist, schaut vielleicht gar nicht mehr hin.

Andere haben diese Wahl nicht. Für sie sind seit dieser Saison Christian Göbel (29), Marius Klopp (25), Julian Reinhold (28) und Daniel Martini (36) in der Halle. Mit diesem Team ist Nürnberg zum Vorreiter in der Deutschen Eishockey Liga geworden. Was im deutschen Profifußball schon lange gang und gäbe, aber keine Pflicht ist, haben sie zum Eishockey transferiert, Ähnliches gibt es in Düsseldorf, beim Handball in Leipzig und Berlin. Sie haben mit der Unterstützung von Tanja Faltin und Sebastian Weiß von der Fanbetreuung der SpVgg Greuther Fürth ein Blindenradio ins Leben gerufen, das es sehbehinderten und blinden Menschen ermöglicht, das Spiel und das Drumherum genauer zu verfolgen. Die Fürther brachten das Know-how und die Ausrüstung der SpVgg mit, die Nürnberger Neugier und Enthusiasmus. Ziel beider Lager ist es, gehandicapten Mitmenschen eine weitere Tür zu einem Leben zu öffnen, das für Nichtbehinderte völlig selbstverständlich ist.

Idee wird zum Projekt

"Im Prinzip", so sagt Göbel über die ursprüngliche Idee, "war es aus einer Bierlaune heraus." Dass aus einer solchen nicht per se etwas Dummes oder Schlechtes entstehen muss, zeigt sich mittlerweile bei jedem Heimspiel der Ice Tigers. Nach Gesprächen mit Nürnbergs Geschäftsführer Christoph Sandner gab es Tests, seit dem Heimspiel gegen Berlin am 20. Oktober ist der Service immer auf Sendung.

Zwischen zwei bis zehn Hörer nutzen ihn derzeit pro Spiel. Wenn das Licht ausgeht, ändert sich für diese vordergründig nicht viel. Hintergründig aber doch. Die Radioreporter fungieren als die Augen der anderen, schildern das, was passiert, genau, ohne es zu werten – das Spiel, wie auch das Drumherum. Wer nur wenig oder nichts sehen kann, stellt sich anhand der Stimmen und der Schilderungen in Kombination mit der Atmosphäre etwas vor. Für jemanden, der es gewohnt ist, optisch und akustisch alles mitzukriegen, eine interessante Erfahrung. Die Schilderungen entwickeln ein Bild. "Sie brauchen auch Mut zur Lücke", so Faltin über die Kommentatoren. Die Hörer nicht mit Infos überfrachten gehört auch dazu, so kann sich in deren Kopf etwas Eigenes entwickeln. Zu wenig darf es aber nicht sein. "Es gibt nichts Schlimmeres als einen Kommentator ohne Emotionen", beteuert Faltin.

Sie weiß aus ihrer jahrelangen Arbeit als Behindertenbeauftragte bei der Spielvereinigung genau, welche Anforderungen es zu erfüllen gilt. Deswegen gehörten sie und Weiß zu den Testpersonen bei den ersten Schritten. Auch technisch unterscheidet sich das, was Faltin und Weiß den neuen Kollegen aus Fürth zur Verfügung stellen, vom üblichen Radio. So haben die Reporter zum Beispiel kein Mischpult, wie bei Hörfunk Reportern üblich. Der Empfänger ist ein Bodypack. Alles ist recht einfach, aber sehr effektiv.

"Es ist eine große Hilfe – vor allem für meinen Mann", erzählt Frau Frey und lacht. Aufgrund einer Erkrankung hat sie große Teile ihres Sehvermögens eingebüßt. Während sie bis vor Kurzem auf der Tribüne der Arena immer ihren Mann fragen musste, was gerade passiert, fiebert sie nun mit einem Kopfhörer ausgestattet mit. "Es ist eben doch etwas anders", lobt sie den neuen Service. Sie gehört längst zur Stammhörerschaft.

Sofortige Reaktion

Wie gut oder schlecht sie während eines Spiels waren, erfahren die Sprecher schnell. "Das Feedback ist sofort da", erzählt Göbel. "Du kriegst gleich eine ehrliche Meinung." Sprecher und Hörer stehen vor und nach den Partien im direkten Austausch. Man kennt sich. So kann auch sofort auf Kritik reagiert werden. Göbel und seine Kollegen schätzen das. "Das Feedback ist schöner als jedes Geld", betont Weiß.

Womit er einen Aspekt zum Thema macht, das eigentlich keines ist. Denn aus finanziellen Motiven engagiert sich keiner im Team des Blindenradios, alle arbeiten ehrenamtlich, kassieren für ihr Engagement keinen Cent. "Du machst das nicht, wenn du keinen Spaß daran hast", unterstreicht Faltin. Eine Karte müssen die Hörer aber kaufen, für einen Blinden und Begleiter werden 15 Euro aufgerufen. Die meisten Hörer wurden über die Blindenschule, die Lebenshilfe, Twitter, Facebook oder Mundpropaganda auf das Angebot aufmerksam. Wenn die Ice Tigers spielen, sind nun noch mehr Menschen noch näher dran.

Interessierte können sich bei Kartenbestellungen oder Ähnlichem unter hofbeck@icetigers.de per Mail direkt an die Ice Tigers wenden.

Florian Jennemann