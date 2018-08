Vorsaison: Eine Niederlage, zwei Unentschieden und Platz zwei in der Tabelle: Mit dieser Bilanz nach sieben Spieltagen wären wohl die meisten Bundesligisten zufrieden gewesen. Beim FC Bayern hingegen reicht so eine Statistik für eine Trainerentlassung. Carlo Ancelotti musste gehen, Jupp Heynckes kam und der Rest der Geschichte ist bekannt: der 6. Titel in Serie für den deutschen Rekordmeister. Bester Transfer: Teure Transfers gibt es beim FC Bayern bislang nicht zu vermelden. Serge Gnabry kam nach einjähriger Ausleihe von der TSG Hoffenheim zurück nach München und war bereits vor einem Jahr für 5 Millionen Euro von Werder Bremen verpflichtet worden. Und Leon Goretzka? Der wechselte ablösefrei vom FC Schalke 04 an die Isar. Das geliebte Festgeldkonto musste bisher noch nicht geplündert werden. Ausblick: Entscheidend wird sein, wie Niko Kovac mit den zahlreichen Stars und dem schwierigen Umfeld in München umgeht. Schafft er eine harmonische Atmosphäre, kann der FC Bayern auch in der Champions League sehr weit kommen. Prognose: Ja, was soll man hier noch schreiben, alles andere als die siebte Meisterschaft in Folge wäre eine große Überraschung. © Peter Kneffel, dpa