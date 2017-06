Wer will denn noch Schiedsrichter werden?

Fußball-Referees werden händeringend gesucht - vor 36 Minuten

FÜRTH - Wer Schiedsrichter werden will, muss erst einmal pauken wie in der Schule. Beim Neulingslehrgang der Schiedsrichtergruppe Fürth war das Interesse größer als in den Vorjahren. Dennoch könnten für die Unparteiischen schwere Zeiten anbrechen.

Wie eine Schule auf Rasen: In der Fußball-Halle der SpVgg Greuther Fürth lernen die angehenden Fürther Schiedsrichter, was wichtig an ihrer künftigen Tätigkeit ist. © Foto: Bastian Perlitz



Wie eine Schule auf Rasen: In der Fußball-Halle der SpVgg Greuther Fürth lernen die angehenden Fürther Schiedsrichter, was wichtig an ihrer künftigen Tätigkeit ist. Foto: Foto: Bastian Perlitz



Lehrbücher, Power-Point-Präsentationen, braune Tische, weiße Bänke – die Atmosphäre erinnert an die Schule. Der Ort eher weniger. Der Kunstrasen der Fußball-Halle im Nachwuchsleistungszentrum der Spielvereinigung Greuther Fürth bietet dennoch das passende Ambiente. Denn gesucht werden hier Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter.

Trotz des manchmal schwierigen Standings, das die Unparteiischen in der öffentlichen Wahrnehmung genießen, haben sich zum Neulingslehrgang der Schiedsrichtergruppe Fürth gleich 28 Interessierte eingefunden, davon ein Mädchen. Es ist ein kleiner Aufwärtstrend im Vergleich zu den vergangenen Lehrgängen. Dennoch weiß Kevin Rösch, Lehrwart der Schiedsrichtergruppe, dass viele der Teilnehmer schnell wieder aufhören. "Wenn es zwei in die Bezirksliga schaffen, wäre das gut".

Die Gründe sind vielfältig. Viele der meist jungen Teilnehmer hätten keine Vorstellung, was auf sie zukommt. Erst kürzlich ist wieder ein Schiedsrichter in einer Amateurliga körperlich angegangen worden – das Verfahren läuft. Sind der raue Umgangston und körperliche Angriffe gegenüber den Unparteiischen mehr geworden? "Unsere älteren Kollegen sagen, früher sei das schlimmer gewesen", erklärt der 20 Jahre alte Rösch, der in der Landesliga pfeift und bis zur Regionalliga als Assistent im Einsatz ist. Auch der DFB sieht das Thema eher gelassen, bei "weniger als 0,8 Prozent der Amateurspiele" käme es zu einem Gewalt- oder Diskriminierungsvorfall.

Doch der Schein dieser Statistik trügt. Nur die wenigsten Fälle werden zur Anzeige gebracht, doch sind vor allem Beleidigungen und Drohungen gegen Schiedsrichter durchaus häufig. Auch Kevin Rösch und sein gleichaltriger Kollege Jan Kauper kennen solches Verhalten von Trainern, Spielern oder Zuschauern. Beide bereiten die Schiri-Anwärter während des Lehrgangs auf die Arbeit auf dem Platz vor. "Meldung über besondere Vorkommnisse" prangt als Thema auf der Wand. Bei einer Schlägerei müsse eine Meldung verfasst werden, weiß einer der Teilnehmer auf die Frage, was unter einer Meldung zu verstehen sei. Selbst Neulinge denken also direkt an den Ernstfall. Auch deshalb führt der DFB nach und nach eine Kennzeichnungspflicht für Ordner bei Jugend- und Amateurspielen ein. Die Schiedsrichter sollen zumindest ein Gefühl der Sicherheit vermittelt bekommen.

Woher kommt die öffentliche Wahrnehmung, dass der Amateurfußball verroht? Jan Kauper, seit 2011 Schiedsrichter und mittlerweile Assistent bis zur Bayernliga, hat aus eigener Erfahrung einen Erklärungsansatz parat. "Die Öffentlichkeit ist heutzutage natürlich eine ganz andere. Man wird selbst in den Amateurligen, in denen wir unterwegs sind, regelrecht an den Pranger gestellt", sagt er. Trainer würden in Interviews für die mittlerweile zahlreichen Amateurfußball-Plattformen die Schiedsrichter angehen, in Foren oder sozialen Netzwerken würden Fehler der Unparteiischen ausgeschlachtet. Kauper hat beleidigende Kommentare zu seiner Person gemeldet und aus einem Forum löschen lassen. Generell müsse man es als Schiedsrichter schaffen, eine Balance zu finden. "Auf was gehe ich ein, was ignoriere ich?", ist dabei die Frage, wenn der Unparteiische zur Zielscheibe wird.

Diese Schwierigkeiten sind nur ein Grund, weshalb die Schiedsrichtergruppen vor allem langfristig mit einem Mangel an Nachwuchs zu kämpfen haben. "Wegen dem Geld braucht man es nicht machen", weiß Rösch um die geringe Entlohnung in den Jugend- und Amateurligen.

Trotzdem sind derzeit rund 130 aktive Schiedsrichter für die Fürther Gruppe tätig. Anders sieht das in anderen Regionen Deutschlands aus. Der generelle Mangel führt mancherorts dazu, dass die B-Klasse ohne Unparteiische auskommen muss. Als "Notlösungen" werden dann sogenannte Vereinsschiedsrichter ausgebildet. Hier durchlaufen Vereinsfunktionäre eine abgespeckte Version des Schiedsrichterlehrgangs, so dass sie die Spiele der eigenen Mannschaft leiten können.

Als Anreiz für junge Interessierte bietet der DFB daher ein Angebot. So dürfen Schiedsrichter beispielsweise jedes Fußballspiel des Verbandes kostenlos besuchen – inklusive erster und zweiter Bundesliga. Nicht nur deshalb haben sich auch die 15 Jahre alte Katharina Uttenreuther und der zwei Jahre jüngere Moritz Bester für eine Laufbahn als Schiri entschieden. Beide haben den Lehrgang erfolgreich absolviert – lediglich fünf der 28 Teilnehmer haben das nicht geschafft. Bester kennt die Schiedsrichter aus der Sportschau und findet vor allem das Auftreten "cool". "Man ist eigentlich der wichtigste Mann auf dem Platz und dafür verantwortlich, dass das Spiel gut abläuft", freut er sich schon auf seinen ersten Einsatz. Bei pöbelnden Zuschauern nimmt er sich vor, "einfach auf Durchzug zu stellen" und orientiert sich dabei besonders an seinem größten Vorbild, dem Bundesliga-Schiedsrichter Florian Meyer.

Auch Uttenreuther hat keine Angst vor kniffligen Situationen. Die Entscheidungsgewalt reizt sie am meisten, da sie auch privat das Heft des Handelns gerne in die Hand nehme, wie sie sagt. Ohnehin helfe das Pfeifen auch im Alltag oder im Job, finden Rösch und Kauper. "Man muss Dinge entscheiden, klar ansprechen und vor allem die Verantwortung dafür übernehmen – auch für Fehler."

Anreiz des DFB:

Kostenlos zur Bundesliga

Früher war es schlimmer,

sagen die Älteren.

BASTIAN PERLITZ