Wer wird Zirndorfs Stadtmeister im Reiten?

Drei Tage kommen Pferdefans in Wintersdorf auf ihre Kosten - vor 39 Minuten

ZIRNDORF - Beim Reitverein Zirndorf-Wintersdorf findet von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. April, die Stadtmeisterschaft im Reiten sowie die zweite Kreismeisterschaft statt. Die Turniervorbereitungen nehmen viel Zeit in Anspruch, denn bis zum Starttag gilt es, das Gelände meisterschaftstauglich zu machen, die Parcoure auszuarbeiten, die Anmeldungen zu den Spring- und Dressurprüfungen zu koordinieren oder das Catering zu organisieren. Ein Besuch bei Helga Reuter, der Vorsitzenden des Reitvereins.

Helga Reuter, auf deren Sweatshirt „Marktführer“ steht, organisiert erneut die Zirndorfer Stadtmeisterschaft im Reiten. Sie ist die Vorsitzende des Reitvereins Zirndorf-Wintersdorf. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Helga Reuter, auf deren Sweatshirt „Marktführer“ steht, organisiert erneut die Zirndorfer Stadtmeisterschaft im Reiten. Sie ist die Vorsitzende des Reitvereins Zirndorf-Wintersdorf. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Seit September schon laufen die Vorbereitungen für die Stadtmeisterschaft und die zweite Kreismeisterschaft beim Reitverein Zirndorf-Wintersdorf auf Hochtouren. Erwartet werden an den drei Tagen Ende April etwa 450 Reiter aus dem Landkreis sowie um die 1000 Besucher.

"Unser Turnier ist sehr beliebt, weil es das erste im Jahr ist und wir der einzige Verein im Landkreis sind, der ein solch großes Turnier veranstaltet", erklärt Helga Reuter. Sie sitzt dem eingetragenen Reitverein vor. Für sie liegt der Erfolg des Wettbewerbs nicht nur an dem hohen Leistungsniveau, den tollen Reitplätzen und der zentralen Lage. Die hohe Anziehungskraft habe auch damit zu tun hat, dass der Landkreis keine "Reiter-Gegend" sei und es deshalb nicht so viele Vereine gebe.

Eine Betreiber-Gesellschaft führt den Wintersdorfer Reitverein seit 2002 ehrenamtlich. Sowohl sportlich ambitionierte wie rein freizeitlich ausgerichtete Reiter fühlen sich im Verein wohl und gut aufgehoben. Qualifizierte Trainer bieten neben Dressur- und Springkursen auch Voltigier-Unterricht oder pferdefachliche Lehrgänge an. Im Mittelpunkt stehe das freundschaftliche Miteinander der Reitergemeinde. 34 Tiere sind derzeit auf dem Vereinsgelände untergebracht und werden dort bestens versorgt.

Wie viele Pferdefreunde sich im Springen und der Dressur an den drei Veranstaltungstagen der Stadt- und Kreismeisterschaft messen werden, steht seit dieser Woche fest. Nun können die einzelnen Reiterprüfungen in den jeweiligen Leistungsklassen festgelegt werden, auch wenn sicher noch die eine oder andere Nachmeldung kommen werde, schätzt Reuter aus Erfahrung.

Teilnehmen dürfen Reiter, die einem Verein angehören oder Mitglied in der Reiterlichen Vereinigung sind. "Unsere Leistungsprüfungen beginnen bei Kindern ab etwa sechs Jahren", erklärt Reuter. Jeder muss ein Pferd zum Turnier mitbringen, das aber nicht zwangsläufig sein eigenes sein muss.

Elf Titel

Durch die Teilnahmen an den verschiedenen Turnieren und Wettbewerben qualifizieren sich die Reiter für bestimmte Leistungsklassen, in denen sie dann starten. Elf Meistertitel gingen in den vergangenen Jahren an Reiter aus Wintersdorf. Auch diesmal rechnet Helga Reuter mit dem einen oder anderen Titel, obwohl sie vom Trubel auf den Reitplätzen erfahrungsgemäß nicht viel mitbekommt. "Ich bin die Turnierleitung und kümmere mich um die anreisenden Teilnehmer."

An den Turniertagen herrscht zwischen fünf und 20 Uhr reger Verkehr, wenn die Reiter mit ihren Pferden an- und wieder abreisen. Helga Reuter lobt die große Unterstützung und die Akzeptanz der Veranstaltung bei den Anwohnern über den grünen Klee: "Unsere Nachbarn sind einfach toll. Sie fahren ihre Autos weg und halten die Wege und Straßen frei, damit die Reiter mit den Pferdeanhängern durchfahren können."

Alle Wiesen und Stellflächen rund um den Reitverein sind vollgestellt und auf Schritt und Tritt begegnet man Pferden und Reitern. Stehen die Tiere dicht beieinander, gibt es schon auch mal "Gezicke", aber ernsthaft böse Attacken sind Reuter bisher noch nicht zu Ohren gekommen, obwohl so ein Turnier vor allem für die Pferde reichlich stressig ist. "Wir müssen hier auf dem Vereinsgelände Banner und Zelte schon einige Wochen vorher aufstellen, damit sich unsere Pferde daran gewöhnen", erklärt sie.

Was bei anderen Turnieren vollkommen okay ist, ist auf dem eigenen Platz problematisch. "Wenn das Gelände für das Turnier präpariert ist, sieht es völlig anders aus als sonst." Pferde seien aber sehr sensible Tiere und könnten schon auf geringste Veränderungen seltsam reagieren. "So ein Pferd ist eben auch nur ein Mensch", witzelt Reuter, die im richtigen Leben Projektleiterin bei einer Versicherung ist.

Das reiterliche Großereignis, das am Freitag um 14 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils um 7 Uhr beginnt, wirft seine Schatten voraus. Helga Reuter und die vielen anderen Ehrenamtlichen sind täglich und teils bis in die späten Abendstunden mit dem Turnier beschäftigt. Und sie hoffen auf gutes Wetter, denn einen Teil der Ausgaben deckt der Reitverein über die Bewirtung.

"In den vergangenen Jahren durften wir erfahren, dass sich die Leute wohl bei uns fühlen, die familiäre Atmosphäre genießen und sich bei Kaffee und Kuchen gerne so viele Prüfungen wie möglich ansehen."

Zreitverein-zirndorf-wintersdorf.de

SABINE BECK