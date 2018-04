Werder Bremen bindet Trainer Kohfeldt bis 2021

Nur die Bayern und Schalke holten seit seinem Amtsantritt mehr Punkte - vor 1 Stunde

BREMEN - Mit der Verlängerung des Arbeitspapiers von Florian Kohfeldt stellt der SV Werder Bremen die Weichen für die Zukunft. Im November 2017 hatte er erstmals auf der Trainerbank des Profiteams Platz genommen. Seitdem entwickelte er die Mannschaft vom möglichen Absteiger zum Erfolgsteam.

Geht es nach dem SV Werder Bremen, darf Florian Kohfeldt in Zukunft gerne öfter Grund zum Jubeln haben. Dank eines neuen, bis 2021 laufenden Vertrags, bieten sich dem Cheftrainer dafür weiterhin viele Gelegenheiten. © Carmen Jaspersen/dpa



Am Dienstag reagierte der SV Werder Bremen auf den Positiv-Trend seiner Profis unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt: Der Verein verlängerte den Vertrag mit seinem aktuellen Coach bis 2021. Auch die Co-Trainer Tim Borowski und Thomas Horsch, Torwarttrainer Christian Vander, die Athletik-Spezialisten Axel Dörrfuß und Günter Stoxreiter sowie die Analysten Mario Baric und Pascal Schichtel erhalten neue Arbeitspapiere über diesen Zeitraum.

"Klare Vorstellungen" und eine "erkennbare Philosophie"

"Florian hat mit seiner kommunikativen, transparenten und kritisch-konstruktiven Art großen Anteil am Entwicklungsprozess unserer Mannschaft", zitiert das Sportmagazin den Geschäftsführer Sport von Werder Bremen, Frank Baumann. "Er hat das Team mit klaren Vorstellungen und einer erkennbaren Philosophie aus einer schwierigen Situation herausgeführt. Wir sind davon überzeugt, dass er mit seinem Trainerteam in Zukunft diesen positiven Weg fortführen wird."

Nach der Freistellung seines Vorgängers Alexander Nouri stieg Kohfeldt Ende Oktober 2017 zunächst interimsmäßig zum Coach der Bremer Profimannschaft auf. Zuvor hatte er als Cheftrainer der U23-Mannschaft von Werder fungiert und davor als Trainerassistent von Viktor Skripnik. Sein erstes Spiel als Cheftrainer kennzeichnete die 2:1-Auswärtsniederlage bei Eintracht Frankfurt am 3. November 2017. Danach entwickelte sich die Bremer Bilanz aber schnell so gut, dass der SVW Kohfeldts Vertrag über das Ende des Jahres hinaus ausweitete.

Nur die Bayern und Schalke punkteten mehr

Seit Kohfeldts Amtsübernahme gewannen seine Schützlinge letztlich zehn von 19 Spielen und verloren nur fünf Partien, sodass das Team unter Kohfeldt auf einen starken Punkteschnitt von 1,79 pro Pflichtspiel kommt. In diesem Zeitraum holten nur der FC Bayern München und der FC Schalke 04, derzeit auf den Plätzen eins und zwei in der Bundesliga, mehr Zähler. Vom vorletzten Platz ging es für Werder Bremen hinauf auf Platz zwölf.

"Ich empfinde diese Entscheidung als hohe Wertschätzung meinem gesamten Trainerteam gegenüber und freue mich, dass wir auch in den kommenden Jahren die Zukunft des SV Werder Bremen mitgestalten können", sagte Kohfeldt dem Kicker nach seiner Vertragsverlängerung. "Die vergangenen Monate haben mich in der Ansicht bestärkt, dass in der Mannschaft das Potential steckt, die positive Entwicklung fortzusetzen. Wir wollen gemeinsam eine Kultur in dieser Mannschaft und in dem Verein festigen, zu jeder Zeit auf hohem Niveau das Beste aus uns herauszuholen."

tn