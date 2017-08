Wertarbeit auf der Baustelle: Der Köllner-Club reist nach Aue

NÜRNBERG - In Aue schrauben sie noch. Das Stadion befindet sich im Umbau, doch auch beim so erfolgreich in die Saison gestarteten Club geht die Arbeit nicht aus. Vor dem Gastspiel im Erzgebirge (Samstag, 13 Uhr) blickt FCN-Coach Michael Köllner auf den Gegner, sein eigenes Personal und übergreifende Dinge.

Michael Köllner und Kevin Möhwald, beim letzten Club-Auftritt in Aue ein Torschütze, legen sich ihren Plan fürs Erzgebirge zurecht. Foto: Sportfoto Zink/JüRa



Es war eine Erklärung in eigener Sache. "Eine kleine Gefahr“, erklärte Michael Köllner anlässlich der routinemäßigen Spieltags-Pressekonferenz des 1. FC Nürnberg, sehe er im bisher erfolgreichen Abschneiden des Fußball-Zweitligisten. Es sei deshalb, so der Trainer, ratsam, "die Dinge so beizubehalten, wie wir sie vor einigen Wochen gesehen haben".

Geduld und Stabilität

Wer also glaube, "alles hinter Platz fünf sei eine herbe Enttäuschung", tue der jungen Entwicklung keinen Gefallen. Ob das irgendwer tatsächlich schon glaubt, ist die Frage, Köllner wollte aber gar nicht sagen, dass man sich lieber im Stillen freut. Er freut sich ja selbst über den geglückten Auftakt, bloß brauche es eben auch noch "Geduld", sagt er, man müsse der Mannschaft Zeit geben. Es soll ja noch besser werden, vor allem aber "stabil", wie Köllner sagt, "eine stabile Saison" zu spielen, sei ja das Ziel gewesen. Wenn es eine tabellarisch gute wird, hat Michael Köllner natürlich nichts dagegen.

Optimismus und Besonnenheit zu verbinden, gelingt dem Oberpfälzer bisher gut, der Anhang sieht den Club gerne. Mehr als tausend Fans werden am Samstag trotzdem nicht dabei sein beim FC Erzgebirge Aue (13 Uhr), es gibt nicht mehr Karten für Nürnberg. Schade findet das Köllner, die Unterstützung tut natürlich gut, und es werde ungewohnt sein, in dieser "kleinen Baustelle" des Erzgebirgsstadion zu spielen, "du schaust in die Landschaft hinein, wie auf einem Dorfplatz".

Der Gegner hat allerdings ein anderes Kaliber als eine Dorfmannschaft, "griffig" nennt Köllner die Spielweise des FC Erzgebirge, mit dem frühen Trainerwechsel hätten sich "Blockaden gelöst", kurz: Es wird, wie immer, "schwer".

Salli steht in den Startlöchern

Leicht fällt auch die Auswahl der Personals nicht. Eduard Löwen ist wieder dabei, aber auch Ondrej Petrak hätte sich eine zweite Chance in der Innenverteidigung verdient. Leicht angeschlagen ist noch Rurik Gislason, schwierig könnte es bei der Besetzung der Außenbahnen werden. Sebastian Kerk wird "schmerzlich" (Köllner) fehlen, immerhin ist die OP der gerissenen Achillessehne gut verlaufen. Dass Cedric Teuchert wieder auf dem Flügel zum Einsatz kommt, dürfte sicher sein. Auf der anderen Seite? Lucas Hufnagel ist nach einem grippalen Infekt noch leicht im Rückstand, Edgar Salli bietet sich an.

So oder so: Jenseits von Taktik- und Systemfragen gelte es, wichtiger sei "die gute Beziehung zueinander" (im Zusammenspiel), "in den Räumen gute Zahlenverhältnisse zu schaffen" (Köllner). Das sei beim starken Auftritt gegen Union nicht durchgängig gut gelungen.

Netter Gruß an Sabiri - und noch ein Neuzugang?

Abdelhamid Sabiri, gewechselt nach England zu Huddersfied Town, geht das nichts mehr an. "Ich wünsche ihm, dass er alles, was er sich vorstellt, erreicht", sagt Michael Köllner, mehr, findet er, gebe es nicht zu sagen – das war in diesen aufgeregten Zeiten ein angenehmes Statement, und Nürnberg hat eigene Ziele.

Besser werden – vorerst unabhängig vom Tabellenplatz. Ob dafür noch Transfers getätigt werden? Ja, wenn es passt, sagen Köllner und Sportvortand Andreas Bornemann unisono. "Die größte Qualität", sagt Bornemann, "ist der Zusammenhalt der Mannschaft, das Miteinander". Das soll, mit oder ohne Neuzugang, so bleiben.

