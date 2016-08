Wieder ein Hecking-Schütze: Wollscheid wird Wolfsburger

WOLFSBURG - Sein Transfer nach Leverkusen bedeutete für den FCN einst eine Rekordeinnahme. Sieben Millionen Euro buchte Bayer dem Club im Sommer 2012 für Philipp Wollscheid aufs Konto. Nach Karriereknick und erfolgreichem England-Exkurs ist Nürnbergs Vorzeigeverteidiger nun zurück - in der Bundesliga und in Dieter Heckings Defensive.

Nürnberger ist Jubel-Boy Philipp Wollscheid schon lange nicht mehr. Doch mit Dieter Hecking ist der Abwehrmann nun wieder vereint. © Zink



An gute Abwehrleistungen erinnert man sich beim FCN gerne. Nach der 1:6-Bruchlandung in Braunschweig wahrscheinlich umso mehr. Als Philipp Wollscheid noch für den Club verteidigte, war die Defensive meist Nürnbergs Trumpfkarte und nicht ein Trümmerhaufen wie am Sonntag. Eigentlich hatte man Wollscheid einst für die 2. Mannschaft geholt - damals 2009 aus Saarbrücken.

Der Mertesacker aus Morscholz

Der großgewachsene Defensivspezialist empfahl sich indes beim Club rasch für höhere Aufgaben. “Er ähnelt ein bisschen dem jungen Mertesacker“, lobte ihn mit Dieter Hecking bereits früh ein Mann, der Wollscheids Talent schon damals wertschätzte und ihn im November 2010 in Deutschlands höchster Spielklasse ein erstes Mal aufs Feld schickte. Das Debüt als Einwechselspieler floppte, der Club verlor gegen Kaiserslautern zuhause krachend 0:3.

Doch Hecking setzte auch in der Folge auf den “Mertesacker aus Morscholz“, der bei einem kleinen Verein im kleinen Saarland einst das Fußballspielen begonnen hatte. Und Wollscheid zahlte das Vertrauen seines Trainers zurück. Der Club-Aufsteiger spielte sich in der Abwehrzentrale fest, bildete in der Rückrunde 2010/11 mit Andy Wolf ein starkes Innenverteidiger-Duo. Mit beeindruckender Abgeklärtheit im Zweikampfverhalten machte der 1,94-Hüne auch in der Folgesaison Eindruck - und abseits von wenigen Wacklern spätestens da auch Nürnbergs Bundesliga-Konkurrenz auf sich aufmerksam. Ab November 2011 war klar, dass Frankens Vorzeigeverteidiger nach Leverkusen wechselt. Wollscheids Leistungen im Dress des Altmeisters blieben ungeachtet davon stark. So erstaunte es nicht, dass man dem Abwehrriesen am Valznerweiher nach seiner Verabschiedung am letzten Spieltag nachtrauern sollte.

Beim Werksklub schien es für das von Sportchef Rudi Völler als “Juwel“ geadelte Talent ähnlich positiv weiterzugehen. Wollscheid war in Leverkusens Abwehrverbund gesetzt. Erst 2013/14 wurden die Einsätze weniger und die Leistungen des zweimaligen Nationalspielers schwächer. Dass es ab der sich anschließenden Saison wieder aufwärts gehen sollte, erwies sich als Irrglaube. Als Leihspieler in Mainz scheiterte Wollscheid restlos, was allerdings auch zahlreichen Verletzungen geschuldet war. Diesen Karriereknick galt es nun auszubügeln, was dem Ex-Nürnberger auf der Insel gelang. Bei Stoke City war der inzwischen 27-Jährige in der zurückliegenden Saison wieder unumstrittener Stammspieler und stellte sich in der Premier League mit erneut starken Leistungen ins Schaufenster.

Löwen: Auf Wollscheids Spuren?

So erstaunt es wenig, dass Wolfsburg und Dieter Hecking - einst Wollscheids Förderer in Nürnberg – nun zugeschlagen haben. Den Medizincheck in der Autostadt hat der der Saarländer bereits bestanden. Und in Nürnberg? Da hoffen sie darauf, dass ein Mann aus dem eigenen Nachwuchs bald vergleichbar durchstarten kann. Mit Eduard Löwen, der im Sommer wie einst Wollscheid aus Saarbrücken zum Club stieß, hat man einen solchen Mann vielleicht sogar schon in den eigenen Reihen.

