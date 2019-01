Wieder Wolfsburg: Ice Tigers wollen den Grizzlys-Viererpack

Am Freitag geht es um weitere wichtige Punkte für die Playoffs - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Erst am vergangenen Freitag kreuzten sich die Klingen der Thomas Sabo Ice Tigers und der Wolfsburg Grizzlys - sieben Tage später treffen sich die Kontrahenten schon wieder auf dem Eis, diesmal aber in Nürnberg. Worauf die Gastgeber im Duell gegen den Tabellenzwölften, den sie in dieser Spielzeit schon dreimal schlugen, achten müssen, erklärt NN-Redakteur Sebastian Böhm im Bandencheck.

Bilderstrecke zum Thema Bandencheck: Darauf müssen die Ice Tigers gegen Wolfsburg achten Es geht auf die Zielgeraden in der DEL und die Thomas Sabo Ice Tigers brauchen jeden Punkt, um sich doch noch auf die Playoff-Ränge zu schieben. Zum vierten und letzten Mal treffen die Nürnberger am Freitag auf die Grizzlys Wolfsburg. Was jetzt wichtig ist.



NN