Wiedersehen macht Freude: Kehrt Kerk zum Club zurück?

kicker berichtet über fortgeschrittene Verhandlungen mit Freiburg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Man sieht sich immer zweimal im Leben", schrieb Sebastian Kerk, als er sich im August 2016 von den Club-Fans auf Instagram verabschiedete. Was eine beliebte, meist allerdings belanglose Floskel von vorausgesetzt natürlich beliebten Spielern ist, könnte im Fall von Kerk und dem 1. FC Nürnberg nun aber wirklich Realität werden.

Captain Kerk salutiert. Spielt der hochbegabte "Grußonkel" bald schon wieder für den 1. FC Nürnberg? Foto: dpa



Der kicker berichtet, dass der 23-Jährige unmittelbar vor einem festen Engagement bei den Rot-Schwarzen steht. Die Verhandlungen zwischen dem FCN und dem SC Freiburg, zu dem der Edeltechniker im Sommer des Vorjahres zwischenzeitlich zurückgekehrt war, befänden sich dem Fachmagazin zur Folge "im Endstadium".

Feuerrote Haare und Finesse

Dass sich viele der Club-Anhänger, denen die vielseitige Kreativkraft damals Adieu sagte, über ein Wiedersehen mit dem Flügelflitzer freuen würden, darf angenommen werden. Eineinhalb Jahre lang hinterließ Kerk von Januar 2015 an beim FCN einen guten Eindruck und fiel trotz verletzungsbedingten Auszeiten nicht nur mit feuerroten Haaren, sondern auch Finesse und Standard-Qualitäten auf. In 30 Partien buchte der ballgewandte Offensivmann aus Oberschwaben dem FCN sechs Tore und sieben Assists aufs Konto. Es hätten durchaus mehr werden können, hätten nicht anhaltende Achillessehnenprobleme den ehemaligen Juniorennationalspieler immer wieder ausgebremst.

Und so schien aus Club-Sicht bereits im letzten Sommer eine Weiterbeschäftigung der Freiburger Leihgabe nur wünschenswert. Dass es nicht so kam, hatte wohl damit zu tun, dass man sich angesichts der angespannten finanziellen Situation beim Altmeister nicht mit den Breisgauern über eine neuerliche Leihe oder einen Kauf einigen konnte oder andere Spieler und Positionen beim FCN ins Blickfeld rückten.

Ein erstklassiger Freistoß

Statt für den Club spielte Kerk in der zurückliegenden Zweitliga-Saison also für Kaiserslautern, wo er als Leihspieler in 19 Einsätzen aber nicht an seine in Nürnberg gezeigten Leistungen anknüpfen konnte und lediglich mit einem Tor und zwei Vorlagen aufwartete. Vielleicht ist man dort wirklich besser, wo man sich am wohlsten fühlt. Dass sich "Kerki", wie ihn Freunde und Spielkameraden nennen, in der Noris wohlgefühlt hat, hatte dieser schon vor seinem Abschied aus Franken deutlich gemacht. Mit dem in der Freiburger Fußballschule groß gewordenen Offensiv-Allrounder könnte der Club in der kommenden Saison sein spielerisches Element stärken. Und einen Mann zurückholen, der den FCN vor einem Jahr mit seinem tückischen Freistoß in Frankfurt an die Pforte zur 1. Liga klopfen ließ.

"Ich kann nicht in Worte fassen, welch‘ unglaubliche Momente ich in eineinhalb Jahren beim Club erleben durfte, das Alles werde ich nie vergessen", schrieb Kerk wenig später auf Instagram – und schloss mit dem Hinweis, dass die Wiedersehensfreude ja die schönste sei.

apö