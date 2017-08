Wiedersehen mit Jugendliebe: Köpke ist heiß auf den Club

NÜRNBERG - Der Name Köpke sorgt in Nürnberg noch immer für Glücksgefühle und angenehme Erinnerungen. Das möchte Pascal Köpke, Stürmer von Erzgebirge Aue und Sohn vor Ex-Club-Keeper Andreas Köpke, ändern - weil der 21-Jährige mit Aue die Überraschung plant.

Pascal Köpke wartet weiterhin auf sein erstes Saisontor. © Jens Wolf/dpa



Sie sind Kumpels, aber am Samstag (13 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de) Gegner auf dem grünen Rasen. Pascal Köpke (21), der Stürmer des FC Erzgebirge Aue, und Club-Außenverteidiger Enrico Valentini. Beide verbindet die eine oder andere Gemeinsamkeit. Natürlich ihre Zeit beim Karlsruher SC, aber auch die Tatsache, dass sie in ihrer Jugendzeit einige Jahre am Valznerweiher ausgebildet worden sind.

"Vale ist ein ausgezeichneter Mann, der dies in den ersten Spielen deutlich gezeigt hat", lobt Köpke seinen Kumpel. Kann sich der Sohn des Bundestorwarttrainers einen ähnlichen Weg, sprich eine Rückkehr an die Stätte seiner Jugend, vorstellen? "Natürlich", sagt er, "denn Nürnberg ist nach wie vor meine Heimat, in der auch die Familie lebt."

"Jeder kann jeden schlagen"

Doch vorerst braucht er keinen ernsthaften Gedanken daran verschwinden, denn er ist noch bis 2020 an den Klub aus dem Erzgebirge gebunden. Und er fühlt sich in Aue auch wohl. Trotz der Turbulenzen in der Trainerfrage. Bedauert hat Köpke, dass der Retter der letzten Saison, Domenico Tedesco, zum Bundesligisten FC Schalke 04 abgewandert ist: "Er war sehr gut und hat uns viel beigebracht." Inzwischen führt der langjährige Co-Trainer Robin Lenk das Kommando. Mit Erfolg, meint der Torjäger, und verweist auf das überraschende 1:1-Remis bei Eintracht Braunschweig. Die Mannschaft sei taktisch gut eingestellt und auch frisch gewesen. Doch Lenk muss den Platz auf der Bank nach dem Gastspiel des 1. FC Nürnberg wieder räumen, da er keine Lizenz besitzt.

Pascal Köpke freut sich sehr auf die Partie gegen den Heimatverein, der ihm in der neuen Saison imponiert. "Der Club spielt einen ganz anderen Fußball", lobt er. Und wie beurteilt er die Chancen seiner Mannschaft? Er kontert mit einem Spruch, der in diesen Tagen in der Zweiten Liga mal wieder die Runde macht: "Jeder kann jeden schlagen." Und er fügt hinzu: "Warum sollte uns zu Hause nicht eine Überraschung gelingen?" Zum direkten Duell mit seinem Kumpel Valentini kommt es wahrscheinlich nicht, denn Köpke agiert auf der rechten Angriffsseite.

20 Tore hat Köpke bislang in 47 Einsätzen für die "Veilchen" erzielt. Doch in der laufenden Saison noch kein einziges, es steht lediglich eine Vorlage zu Buche. "Irgendwann wird es schon wieder klappen", macht er sich Mut. Ein Hinweis entlockt ihm ein herzhaftes Lachen: Stimmt es tatsächlich, dass er nie getroffen hat, wenn der Vater auf der Tribüne saß? "Dies war lange Zeit tatsächlich der Fall", erzählt er. "Das hat sich aber inzwischen geändert."

