Alle Jahre wieder: Der FC Bayern München hat sich mit einem 4:1-Sieg gegen Freiburg auf die Meisterfeier eingestimmt. Philipp Lahm wurde überschwänglich gefeiert, durfte die Schale als erster in die Höhe recken - und Anastacia sorgte in der Halbzeit für musikalische Unterhaltung.

Die Zweitliga-Saison 2016/17 war nur zum Teil nach dem Gusto der Club-Fans. Ihr Lieblingsverein servierte ab und an zwar ein paar Fußball-Schmankerln, ließ es aber an der nötigen Konstanz vermissen, um diese Leistungen mit dem Sprung auf einen Aufstiegsplatz zu garnieren. Kurz vor Rundenschluss versammelten sich Nürnbergs Punkte-, Pasta- und Pizza-Jäger zum Mannschaftsessen in der Cucina Italiana. Gastgeber Eugenio Dascillo kredenzte am Obstmarkt italienische Feinerla, gute Laune und die Hoffnung, dass der FCN nächste Saison zu einem echten Dolce-Vita-Club wird.