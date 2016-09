"Wir müssen brennen": HCE heiß auf Stuttgart

NÜRNBERG - Gründe, der knappen 27:28-Niederlage in Lemgo noch etwas länger hinterherzutrauern gäbe es durchaus ein paar, doch dafür haben die Erlanger Handballer keine Zeit. Bereits am Samstag erwarten sie in der Nürnberger Arena den TBV Stuttgart (19 Uhr, Live-Blog auf nordbayern.de), dann wollen sie sich wieder 60 Minuten als Bundesligist präsentieren.

Dank Nicolai Theilinger schnupperte der HCE in Lemgo am Ausgleich. Gegen Stuttgart soll wieder ein Sieg her. © Sportfoto Zink / DaMa



Die letzten Minuten dieses Handballspiels in der Lemgoer Lipperlandhalle waren aufregend, am Ende sogar dramatisch, Robert Andersson war wenig später trotzdem wieder ganz ruhig und präzise in der Analyse. "In der ersten Halbzeit hat das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torwart überhaupt nicht funktioniert", fand der Trainer des HC Erlangen; zu passiv bei der Verteidigungsarbeit, zu leichtfertig im Angriff – "so", stellte der Schwede vor der langen Heimfahrt fest, "wird es auswärts schwer".

Dass sie es besser können, zeigte der Aufsteiger in der zweiteng Halbzeit, in der sie die Gastgeber noch einmal stark in Bedrängnis brachten. Bis auf einen Treffer waren sie eine Minute vor Schluss herangekommen, dann bewerteten die Schiedsrichter die Bemühungen von Nicolai Theiliner, den Ausgleich zu erzielen, als Stürmerfoul und die Partie war entschieden.

"Deswegen", das betonte René Selke, der Geschäftsführer des HCE, mit 15 Stunden Abstand, "haben wir das Spiel aber nicht verloren." Und auch nicht, weil die Unparteiischen Michael Haaß früh in der zweiten Hälfte für eine harte aber nicht unfaire Abwehraktion mit der Roten Karte bedachten.

Einen Wurf mehr als die Gastgeber hatten sie aufs Tor abgegeben, aber ein Tor weniger erzielt, in der Bundesliga, das betonte auch noch einmal der Geschäftsführer, kommt es auf die Kleinigkeiten an. "Wir müssen immer zu hundert Prozent konzentriert sein, wir müssen immer brennen", appellierte Selke an das Team und forderte für die Partie am Samstag eine Reaktion.

