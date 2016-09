Wirbel bei Werder: Neue Verwirrung um Gnabry-Deal

Willi Lemke bringt im TV wieder den FC Bayern ins Spiel - vor 44 Minuten

BREMEN - Der Wechsel von Serge Gnabry vom FC Arsenal zu Werder Bremen sorgt weiterhin für Unruhe. Werder Aufsichtsrats-Mitglied Willi Lemke bestätigte im TV indirekt, dass auch der FC Bayern an dem Überraschungs-Coup beteiligt gewesen war. Bremens Geschäftsführer Frank Baumann widersprach dieser Darstellung.

Fest steht: Serge Gnabry spielt in der aktuellen Saison für den SV Werder Bremen. Über seine weitere Zukunft wird spekuliert. © dpa



Fest steht: Serge Gnabry spielt in der aktuellen Saison für den SV Werder Bremen. Über seine weitere Zukunft wird spekuliert. Foto: dpa



Baumann betonte in mehreren Zeitungsinterviews, dass es keinerlei Absprachen mit dem Rekordmeister bei dem Transfer des Olympia-Zweiten gegeben habe. Bereits bei der offiziellen Vorstellung von Gnabry am Mittwoch hatte Baumann mehrfach Meldungen dementiert, nach denen der FC Bayern bei der Verpflichtung von Gnabry eingebunden gewesen sei. Werder habe den rund fünf Millionen Euro umfassenden Transfer allein gestemmt, betonte Ex-Profi Baumann.

Dennoch halten sich die Gerüchte hartnäckig, nach denen der 21 Jahre alte Stürmer nach einem Jahr zu den Bayern wechseln kann, falls der Rekordmeister dies wünsche. Ex-Manager Lemke erklärte in der Talkrunde 'Doppelpass', dass er es als "sehr clever und sehr kreativ" finde, was Baumann in Sachen Gnabry-Transfer hinbekommen habe. Über die Laufzeit des Vertrages hat Baumann bisher nichts gesagt. Lemke antwortete auf die Frage, wie lange der neue Stürmer bei Werder bleiben werde, ausweichend mit den Worten: "Das wird man sehen."

dpa