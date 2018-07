Witsel und der BVB: Kommt er oder kommt er nicht?

Weiterhin Wirbel um einen möglichen Wechsel des belgischen Nationalspielers - vor 1 Stunde

DORTMUND - Er soll das Niveau bei Borussia Dortmund nochmal deutlich anheben: Doch der Transfer des belgischen Nationalspielers Axel Witsel zum BVB zieht sich hin. Laut einem Medienbericht sollte der 29-Jährige am Montag den Medizincheck in Dortmund absolvieren, doch dazu wird es offenbar (noch) nicht kommen.

Steht beim BVB hoch im Kurs: Der belgische Nationalspieler Axel Witsel. © Gabriel Bouys/afp



Steht beim BVB hoch im Kurs: Der belgische Nationalspieler Axel Witsel. Foto: Gabriel Bouys/afp



Der laut dem belgischen TV-Sender RTBF an diesem Montag geplante Medizincheck des 29 Jahre alten Mittelfeldspielers findet nach dpa-Informationen erst später statt. Von Borussia-Seite hieß es auf Nachfrage, man kommentiere derartige Spekulationen grundsätzlich nicht.

Aktuell steht Witsel noch bei Tianjin Quanjian in China unter Vertrag. Die festgeschriebene Ablöse liegt Medienberichten zufolge bei 20 Millionen Euro. Die Tageszeitung Het Nieuwsblad will erfahren haben, dass sein jetziger Klub die Gültigkeit der Ausstiegsklausel in Frage stellt. Witsels Kontrakt beim chinesischen Erstligisten läuft bis 31. Dezember 2019. Der 29-Jährige hatte mit Belgien bei der Weltmeisterschaft in Russland den dritten Platz belegt und gehörte in sechs der sieben WM-Spiele zur Startformation.

dpa