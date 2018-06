Wittmann wins: So war der Sonntag beim Norisring

Der Fürther Lokalmatador holt seinen ersten DTM-Sieg in Nürnberg - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Nachdem Lokalmatador Marco Wittman bereits am Samstag auf dem Siegertreppchen gelandet war, legte der Fürther am Sonntag beim zweiten Rennen nach und siegte zum ersten Mal auf dem Norisring. Unser Reporterteam war live vor Ort und versorgte Sie mit allen wichtigen Informationen.

Bereits am Samstag raste Marco Wittmann aus Fürth auf das Podest am Norisring. Doch beim zweiten Rennen einen Tag später setzte der Lokalmatador nochmal eins drauf! Nach einer zwischenzeitlichen Aufholjagd fuhr Wittmann von Platz sieben bis ganz nach vorn.

Schnelle Autos, dröhnende Motoren und atemberaubende Fahrmanöver - ganz klar, bei so viel Action am Nürnberger Norisring sind natürlich auch Promis nicht weit. Am Samstagabend trafen sie bei der PS-Party im Bootshaus am Dutzendteich in lockerer Atmosphäre aufeinander. Bei der BMW-Norisringparty gab sich sogar ein ehemaliger Fußballer die Ehre.