WM 2018: Ex-Cluberer Hasebe löst Ticket - Katar gescheitert

SAITAMA - Japan ist nach Gastgeber Russland, Rekordsieger Brasilien und dem Iran als vierte Nation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifiziert. Katar, Ausrichter des Endturniers 2022, ist derweil raus.

Die Freude nach dem Sieg über Australien war nicht nur beim Ex-Nürnberger Makoto Hasebe (vorne rechts) groß. Foto: Shuji Kajiyama/AP/dpa



Japan schlug am Donnerstag Australien am vorletzten Spieltag der Asien-Qualifikation mit 2:0 (1:0) und löste damit zum sechsten Mal in Serie das Ticket für das Endturnier. Das Team von Trainer Vahid Halilhodzic, bei dem Kapitän und Ex-Nürnberger Makoto Hasebe 90 Minuten spielte und Dortmunds Shinji Kagawa auf der Bank saß, siegte dank Treffern von Takuma Asano (41. Minute) und Yosuke Ideguchi (82.).

Australien muss nach der Niederlage im WM-Stadion von Saitama um die Qualifikation bangen. Vor dem letzten von zehn Spieltagen kämpfen die Socceroos mit Saudi-Arabien in der Gruppe 2 um Platz zwei, beide sind derzeit punktgleich. Während sich der Zweite direkt qualifiziert, muss der Dritte zwei weitere Relegationsrunden überstehen.

Endgültig eine Teilnahme an der WM verspielt hat Katar. Der Gastgeber des Endturniers von 2022 verlor 1:3 in Syrien und hat nun auch rechnerisch keine Chance mehr, einen der ersten drei Plätze in der Gruppe 1 zu belegen.

Hinter dem Iran, der beim 0:0 in Südkorea zum neunten Mal in neun Spielen ohne Gegentor blieb, haben Anfang der kommenden Woche drei Teams die Chance auf Platz zwei und damit die direkte Qualifikation: Südkorea, das seit Juni nicht mehr von Uli Stielike betreut wird, hat mit 14 Zählern die beste Ausgangsposition. Doch auch Usbekistan und Syrien (je 12) dürfen hoffen. China hat sich mit einem 1:0 gegen Usbekistan eine Minimalchance auf die Playoffs erhalten.

