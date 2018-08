WM-Analyse: Plant Bundestrainer Löw eine Revolution?

Der Weltmeister-Coach gibt in der Münchner Allianz Arena eine Pressekonferenz - vor 30 Minuten

MÜNCHEN - Welche Schlüsse zieht Joachim Löw aus der WM und welche Maßnahmen ergreift er? Das will der Bundestrainer in München verkünden. Wir sind mit unserem Live-Ticker bei der Pressekonferenz in der Allianz Arena dabei.

fr, dpa