WM-Auslosung: Das sind Deutschlands Gegner!

Team von Joachim Löw in Gruppe F gegen Mexiko, Schweden und Südkorea - vor 43 Minuten

MOSKAU - Jetzt kann die Vorbereitung so richtig losgehen! Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Freitag in Moskau die Gruppengegner für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland zugelost bekommen.