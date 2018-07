WM-Blog: Tite will kein Elfmeterschießen, Maradona sagt sorry

Brasilien-Coach wünscht sich vor dem Duell gegen Belgien eine andere Lösung - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Es ist das größte Sportereignis des Jahres: Die Fußball-WM in Russland steht an. Wie schlägt sich das deutsche Team, was treibt die Konkurrenz und welche bunten Geschichten passieren abseits des Platzes? Das und vieles mehr verraten wir Ihnen in unserem WM-Blog!

nb