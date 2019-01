WM-Halbfinale gegen Norwegen: Das wird für das DHB-Team wichtig

Deutsche Handballer hoffen auch in Hamburg auf den Rückhalt der Fans - vor 1 Stunde

KÖLN - Die Handball-WM geht in die entscheidende Phase - und die deutsche Mannschaft ist dabei. Die bisher so erfolgreiche Reise soll nun auch ins Endspiel nach Herning führen. Dazu muss gegen Norwegen erneut eine Bravourleistung her. Für die DHB-Auswahl ist das Finale zum Greifen nah.

Heiß aufs Halbfinale: Die deutschen Handballer wollen auch gegen Norwegen ungeschlagen bleiben. © Federico Gambarini, dpa



Die deutschen Handballer sind gewarnt. Denn jetzt bekommen sie es mit dem Vize-Weltmeister zu tun. Im Halbfinale der Heim-WM spielt die DHB-Auswahl am Freitag (20.30 Uhr/ARD/Liveticker bei nordbayern.de) in Hamburg gegen Norwegen um das begehrte Endspiel-Ticket. Mit den Norwegern um ihren Superstar Sander Sagosen - bei Paris Saint-Germain Teamkollege von Gensheimer - wartet ein ganz harter Brocken. "Wir haben unser Ziel Hamburg erreicht, aber wir sind noch nicht fertig", sagte Kapitän Uwe Gensheimer. Die Vorbereitung auf dieses Top-Spiel begann bereits unmittelbar nach dem 31:30-Sieg gegen Spanien zum Abschluss der WM-Hauptrunde. Was erwartet die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop gegen Norwegen? Und wie ist der Plan für diesen Donnerstag?

VIEL SCHLAF: "So viel wie möglich" wollte nicht nur Rechtsaußen Patrick Groetzki schlafen. Angesichts der engen Spieltaktung kommt der optimalen Regeneration der Spieler bei der WM eine große Bedeutung zu. Auch Donnerstag steht nicht viel auf dem Programm. "Wir werden uns ausruhen, wir werden uns mit Christians Video und Taktiktraining auf den kommenden Gegner vorbereiten", sagte Torhüter Andreas Wolff.

UMZUG: Nach einem gemeinsamen Frühstück wird die deutsche Mannschaft um die Mittagszeit nach Hamburg fliegen. Um 12.15 Uhr hebt der Flieger EW 7019 von Köln/Bonn nach Hamburg ab und soll dort planmäßig um 13.20 Uhr landen. Das Team wird dort wieder in einem noblen Golfhotel wohnen, schon im Rahmen der WM-Vorbereitung hatte es dort Station gemacht.

WENIG SCHLAF: Bundestrainer Prokop begann schon in der Nacht mit der Vorbereitung auf die Norweger. Viel Schlaf gönnt sich der 40-Jährige bei Großturnieren ohnehin nicht. Gemeinsam mit seinem Co-Trainer seziert Prokop jedes Verhaltensmuster des nächsten Gegners. Mit den Videos bereitet er dann auch seine Spieler auf alle Stärken und Schwächen vor. "Alle sind heiß auf dieses Spiel.", betonte er.

WELTSPITZE: Die Norweger haben sich in den vergangenen Jahren in der Weltspitze etabliert. Nachdem sie für die WM 2015 nicht mal qualifiziert waren, wurden sie bei der WM 2017 direkt Zweiter. Bei der erfolgreichen EM 2016 hatte die deutsche Mannschaft ebenfalls im Halbfinale gegen Norwegen gespielt - und damals eine hochdramatische Partie für sich entschieden. Angesichts des Tempo-Handballs, den die Skandinavier spielen, muss vor allem die deutsche Abwehr wieder zum Bollwerk werden. Die positive Entwicklung der Norweger hängt vor allem mit Trainer Christian Berge zusammen. "Wir wissen, die sind extrem schnell und unglaublich gut auf den Beinen. Es wird immer darum gehen, dass wir es schaffen, mit unseren Spielern zu doppeln", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning.

STIMMUNG: In die Hamburger Arena passen rund 6000 Zuschauer weniger als in Köln. Es werde "sehr, sehr schwierig sein", die Stimmung von Köln und Berlin zu toppen, sagte Torhüter Wolff. Der Keeper vermutet, dass aufgrund der Nähe zu Skandinavien auch viele Norweger in der Halle sein werden. "Ich hoffe trotzdem, dass die Mehrheit für uns ist."

Im Falle eines Finaleinzugs wird die DHB-Auswahl am Montag an den Ausgangspunkt ihrer WM-Reise zurückkehren - nach Berlin. Dort ist eine große Medaillenparty geplant. In den bisher acht Turnierspielen blieb die zu einer Einheit gewordene Prokop-Truppe unbesiegt. Lediglich gegen den sechsmaligen Rekord-Weltmeister Frankreich, der am Freitag (17.30 Uhr) im ersten Halbfinale auf Co-Gastgeber Dänemark trifft, wurde beim 25:25 in der Vorrunde ein Punkt abgegeben. "Die Mannschaft ist bereit, alles Menschen mögliche zu tun, um ins Finale einzuziehen", sagte Linksaußen Matthias Musche. Und Rückraumspieler Kai Häfner, einer von nur noch acht Europameistern von 2016 im Team, tönte: "Es wird ein hartes Match, aber ich denke, wir gewinnen es."

dpa, ako