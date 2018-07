WM in London: Hockey-Frauen souverän im Viertelfinale

Trotz widriger Umstände kämpfen die Danas am Mittwoch ums Halbfinale - vor 47 Minuten

LONDON - Mit der U-Bahn sind Deutschlands Hockey-Damen ins WM-Stadion gefahren und dennoch sicher ins Viertelfinale gelangt. Sie haben bis Mittwoch spielfrei, während andere Teams noch ums Weiterkommen kämpfen müssen.

Bei der WM in London sind die deutschen Hockey-Frauen souverän ins Viertelfinale eingezogen. © Tim Ireland/AP/dpa



Bei der WM in London sind die deutschen Hockey-Frauen souverän ins Viertelfinale eingezogen. Foto: Tim Ireland/AP/dpa



Auch die ungewöhnliche Anreise mit der Londoner U-Bahn hat die deutschen Hockey-Damen nicht vom sicheren Viertelfinal-Einzug bei der Weltmeisterschaft abgehalten. Im Gegenteil: Mit drei Siegen schafften Spielführerin Janne Müller-Wieland & Co. im Eilverfahren das direkte Weiterkommen.

Entscheidender Pluspunkt: Erst am Mittwoch (19 Uhr) steht für die DHB-Damen das nächste Match an, ihr Gegner wird zu Wochenbeginn in der Zwischenrunde ermittelt. WM-Mitfavorit Argentinien und Spanien müssen hingegen nach dem neuen WM-Modus für den Sprung unter die Top-Acht den Umweg über die Überkreuz-Duelle der Gruppen-Zweiten und -Dritten gehen.

Mit der U-Bahn ins Viertelfinale

"In Sachen Physis ist es sicher ein Vorteil, dass wir dann ein Spiel weniger in den Knochen haben als der Viertelfinal-Gegner", sagte Bundestrainer Xavier Reckinger. Er hat sein verjüngtes Team auf den Punkt in Top-Form gebracht. Denn nach Siegen über Außenseiter Südafrika (3:1) und Champions-Trophy-Sieger Argentinien (3:2) gelang auch am Samstag beim 3:1 über Spanien eine überzeugende Leistung.

Da fiel auch nicht ins Gewicht, dass Londons Innenstadt wegen eines Radrennens gesperrt war und der Shuttle-Dienst nicht funktionierte. Also setzte sich das gesamte Team am Morgen in die Underground, fuhr mit dem öffentlichen Personen-Nahverkehr ins WM-Stadion - und machte in souveräner Manier hinter das Mindestziel Top-Acht einen Haken.

Am Mittwoch geht's weiter

Vielleicht sollten die DHB-Damen weiter auf diese Art der Anreise setzen. Denn erstmals klappten bei der WM auch die Strafecken. Den wichtigen Toren der Hamburgerinnen Anne Schröder (5. Minute) zum 1:0 und Viktoria Huse (40.) zum 3:1 gingen zwei kurze Ecken voraus. Selin Oruz (37.) steuerte nach einem feinen Konter ebenfalls einen Treffer bei. "Ich bin natürlich froh, normalerweise schieße ich ja nicht viele Tore", sagte die Düsseldorferin. "Insgesamt bin ich einfach nur stolz auf unser Team, da es erneut eine Top-Mannschaftsleistung war."

Der Bundestrainer will nun die richtige Mischung der Vorbereitung auf das K.o.-Spiel am Mittwoch finden. Ein bisschen zuschauen im Lee Valley Hockey-WM-Centre, wo die meisten anderen Teams noch ums Weiterkommen kämpfen müssen, aber auch relaxen. "Wir haben ein schönes Hotel im Zentrum von London, so dass wir die Zeit teils zum Erholen, aber auch ganz konzentriert zur Vorbereitung nutzen werden", sagte der Belgier.

dpa