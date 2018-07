WM-Kolumne: Die Fritten-Revolution im Fußball

NÜRNBERG - Belgien hat lange den unschönen Beinamen Geheim-Favorit getragen, spätestens seit dem 2:1 gegen Brasilien im WM-Viertelfinale kann man das "Geheim-" streichen, findet NN-Redakteur Sebastian Gloser.

Spätestens seit dem Sieg über Brasilien ist die Belgische Nationalmannschaft ein absoluter Favorit. © Bruno Fahy/BELGA/dpa



Ob es jetzt ein sportliches oder doch eher ein kulinarisches Wunder ist, das ist jetzt die Frage. Wer in Belgien schon einmal einen Imbiss aufgesucht hat, könnte auf den Verdacht gekommen sein, dass in diesem wunderbaren Land kein einziger Sport eine echte Perspektive hat. Außer vielleicht Kugelstoßen. Der bekannteste Snack besteht aus einem halben Baguette, belegt mit Fleisch, Pommes und sehr viel Soße, dekoriert mit einem Hauch Salat und manchmal überbacken mit Käse. "Mitraillette" nennen sie in Belgien diese kleine Zwischenmahlzeit, dass es sich dabei auch um das französische Wort für Maschinenpistole handelt, ist sicherlich nur Zufall. Runterspülen lässt sich so ein Mitraillette ganz hervorragend mit Bier, von dem sie in Belgien auch ein paar sehr passable Varianten brauen, und wer anschließend den Magen noch mit etwas Süßem versiegeln will, der isst eine von den berühmten Waffeln. Mit Schokolade. Oder Sahne. Oder Eis. Oder heißen Früchten. Oder allem zusammen.

Grasnost - die WM-Kolumne © Bronislav Hava



Essen spielt eine große Rolle in Belgien, im Ausland nahm man spätestens 2011 davon Notiz. Junge Menschen starteten die sogenannte "Fritten-Revolution" - aus Protest, weil es die Politiker des Landes auch nach 249 Tagen nicht geschafft hatten, eine neue Regierung zu bilden. Ein Weltrekord, nur im Irak dauerte es je nach Zählweise noch etwas länger. Nun also die Fritten-Revolution im Fußball. 2:1 gegen den Weltrekord-Weltmeister Brasilien. Dass es trotz der Essgewohnheiten gelungen ist, eine konkurrenzfähige Fußballmannschaft aufzubauen, erstaunt doch sehr. Vielleicht liegt es aber auch genau daran, dass sie sich von ihren alten kulinarischen Gewohnheiten emanzipiert haben.

Speiseplan-Umstellung mit Folgen

Bereits bei der WM 2014 schien Belgien bereit für den Titel. Als Trainer hatte man Marc Wilmots engagiert und das passte wiederum ganz wunderbar. "Kampfschwein" haben sie Wilmots einst auf Schalke genannt, einer, der wahrscheinlich noch mit Mitaillette groß geworden ist und Siege gerne mal mit einem belgischen Bier gefeiert hat. Blöd nur, dass die Spieler, die er anleitete, nicht mehr auf die Kampfschwein-Schule gegangen waren, sondern in Nachwuchsleistungszentren auf das Fußballerleben vorbereitet worden waren. Orte, an denen überfrachtete Baguettes und Bier nur selten auf dem Speiseplan stehen. Belgien scheiterte im Viertelfinale an Argentinien, bei der EM 2016 erwischte es sie in der gleichen Runde, diesmal gegen Wales. Danach war Wilmots Geschichte, weil die neue Generation nicht mehr wie Kampfschweine spielen wollte, sondern modernen, schnellen Angriffsfußball.

Den spielen sie nun unter dem Spanier Roberto Martinez, dem es nicht nur gelungen ist, eine Mannschaft zu formen, sondern angeblich auch in Belgien Flamen und Wallonen zu vereinen. Im Halbfinale wartet nun der Nachbar Frankreich, vielleicht geht die Reise noch ein bisschen weiter, jetzt, da sie sich ganz anders ernähren. "Nicht mal der Hotdog schmeckt", bemerkte der kicker nach dem Viertelfinale. Es ist ein kulinarisches Wunder.

Sebastian Gloser