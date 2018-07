WM-Kolumne: Ein Turnier zwischen Schauspiel und Fairplay

NN-Sportredakteur Sebastian Böhm blickt auf die Schattenseiten des Spiels - vor 58 Minuten

SOTSCHI - Neben dem Fußballspiel an sich sehen die Zuschauer bei dieser WM einmal mehr auch unschöne und unsportliche Szenen auf dem Spielfeld. NN-Sportredakteur Sebastian Böhm macht sich seine Gedanken über Unfairness, Zeitspiel und Selbstinszenierungen.

Wer schnell war, schloss den Tag nicht unter 1000 Likes ab. Ein schnelles Foto von Ronaldo und Cavani gepostet, Arm in Arm, dazu ein Herzens-Emoji oder wahlweise die Worte sportsmanship oder fair-play. Allein die Fotos sehen ja auch wirklich großartig aus, DER Weltklassespieler hilft einem verletzten Weltklassespieler vom Feld - empathisch, vollkommen uneigennützig, nobel. Und vergessen wird sein, dass Cristiano Ronaldo im Achtelfinale gegen Schiedsrichter Cesar Arturo Ramos Palazuelos später noch mehrmals aus eindeutig unzulässiger Nähe angeschrien wird, dass er mehrmals Gelbe Karten für Gegenspieler gefordert hatte und fordern wird.

Mit der 21. Weltmeisterschaft ist die Unfairness endgültig als identifikationsstiftendes Element des Spiels akzeptiert worden. Zeitspiel, taktische Fouls, verzögerte Auswechslungen, Ecken, Freistöße - das alles prägt den Fußball seit Jahrzehnten. 2018 scheint sich nur niemand mehr zu finden, den das empört. Selbst die bizarrsten Einlagen von Luis Suarez und Pepe werden eher gefeiert als verurteilt. Gerade die Vorstellung von Suarez war im Achtelfinale sportlich herausragend und unerträglich zugleich. Sein Zusammenspiel mit Edinson Cavani zum 1:0 war ein Meisterwerk, sein Verhalten in nahezu jedem Zweikampf billiges Schmierentheater.

Normales integeres Verhalten wird ignoriert, allenfalls als wenig clever gewertet. Für den Sieg ist alles akzeptabel, harte Fouls, wenig subtile Schiedsrichterbeeinflussung, Schwalben. Gefeiert wird letztlich die vermeintlich selbstlose Hilfe Ronaldos. Schon jetzt eines der bleibenden Bilder dieser Weltmeisterschaft. Man könnte mitfeiern, wüsste man nicht, dass diese Ein-Mann-Aktien-Unternehmen immer die Rendite durch die millionenfache Verbreitung einer solchen Szene in den sozialen Medien im Hinterkopf haben. Vielleicht wollte er Cavani einfach auch nur möglichst schnell vom Feld haben. Wie man das noch schneller hinbekommt, hat ihm allerdings einst ein Fußballer mit dem schönen englischen Namen Mark Noble vorgemacht:

