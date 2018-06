WM-Kolumne: Maradona und der traurige Voyeurismus

NÜRNBERG - Die Bilder von Diego Maradona, oder besser gesagt von dem, was vom einstigen Weltstar übrig geblieben ist, gingen rasant um die Welt. Memes, virale Videos, Gifs - ein Voyeurismus, vor dem man die argentinische Legende hätte schützen müssen, fordert NN-Sportredakteur Sebastian Böhm.

Shakehands mit Lothar Matthäus: Ein Bild aus Zeiten, zu denen Diego Armando Maradona (blaues Trikot) noch bewundert wurde. Foto: Frank Kleefeldt/dpa



Das Gruppenspiel Argentinien gegen Nigeria hat wunderbare Szenen produziert. Man sah einen großen Sportsmann, der den Fußball aus allen Perspektiven erlebt hat, dessen sportliche und menschliche Qualitäten unbestritten sind. Man sah in ihm etwas, was man bei dieser Weltmeisterschaft viel zu selten gesehen hat: ein Vorbild. Nur hat sich nach dem 2:1 Argentiniens niemand für den fairen Abschied des nigerianischen Nationaltrainers interessiert. Ein integerer Sportsmann wie Gernot Rohr bringt keine Aufmerksamkeit, keine Klicks, keine Engagements. Dafür sorgt El Diego, Dios, Diego Armando Maradona Franco.

Maradona ist in Russland. Nein, eine Karikatur einer Karikatur einer Karikatur eines Fußballers, der einst die Herzen von Generationen von Fans, vor allem aber von Fußballern, berührt hat und einmal mit seiner Hand den Ball, ist in Russland, um die argentinische Nationalmannschaft zu begleiten. Beckenbauer, Cruyff, Best, Zidane, Pirlo – sie alle werden genannt, wenn Fußballer über ihre Idole reden sollen. Aber eben nicht immer, nicht von jedem. Maradona wird immer genannt, von jedem. Maradona hat aus irrwitzigen Tempo-Dribblings getroffen, nach von ihm selbst inszenierten Passstaffetten oder von der Mittellinie. Die Bewegtbilder seiner Geniestreiche werden noch immer millionenfach geklickt, täglich. Doch wenn man seit dem Dienstagabend "Maradona" ins Suchfeld auf YouTube eingibt, sind seine "Top 10 Goals" nur noch das zweitbeste Ergebnis. "El imperible Show de Diego Maradona" ist der neue Spitzenreiter: Diego Maradonas Show, die sie nicht verpassen dürfen.

Wie im Zirkus

Dabei muss sich doch jeder Fußballfan gewünscht haben, verpasst zu haben, wie ein offensichtlich derangierter, übergewichtiger, verwirrter, uralter 57 Jahre alter Mann sich, insbesondere aber die Menschen blamiert hat, die ihn vorgeführt haben. Immer wieder zeigten die Regisseure Maradona hinter einer Glasscheibe wie einen lustigen alten Zirkusaffen. Sie zeigten ihn: schlafend, sabbernd, zeternd, wahnsinnig, grimassierend, zwei Mittelfinger reckend – wem auch immer er diese Entgleisung zukommen lassen wollte – und offensichtlich nicht zurechnungsfähig.

Grasnost - die WM-Kolumne Foto: Bronislav Hava



Niemand hat Maradona vor dieser Selbstentblößung geschützt, seine Entourage schon gar nicht. Leute, die von seiner Größe, seinem Namen profitieren, sie haben natürlich Interesse an diesen Bildern, an den millionenfachen Klicks, die sie provozieren und an reißerischen Überschriften, die ohne Rücksicht auf Menschenwürde nur Sekunden danach geschrieben werden. Doping, Drogen, Überdosis, Herzinfarkt, Entziehungskur, Trainerjob in Weißrussland – der Fußball hat Maradona zum Gott gemacht und ihn zugleich ausgesaugt. Was am Dienstag zu sehen war, ist das, was von ihm übrig geblieben ist. Der alte verwirrte Opa, der auf einem Party von zynischen Jugendlichen erscheint, der tanzt, pöbelt, weint, schläft und der als einziger nicht mitbekommt, dass man nicht mehr mit ihm, sondern nur noch über ihn lacht.

Ein fairer Sportsmann - und Maradona

Gernot Rohr, einst ein feiner Fußballer, der erst bei Girondins Bordeaux zu sich gefunden hat, ein noch feinerer Trainer und Mensch, hat am Dienstagabend die unglückliche Niederlage und damit Nigerias Ausscheiden mit dem Schlusspfiff akzeptiert, er hat den Argentiniern gratuliert, den Schiedsrichtern gedankt und dann hat er seine Spieler getröstet. Es gibt davon keine Gifs, keine Memes, keine viralen Videos. Wie schön wäre eine Fußball-WM, die den Voyeurismus nicht auch noch befeuert und die stattdessen vorbildliche Fairness feiert.

Das ist naiv? Wahrscheinlich, aber aus voller Überzeugung. Von Maradona, dem Fußballgott, dem GOAT, dem Größten aller Zeiten, wird es hier nur folgende Bewegtbilder zu sehen geben:

Sebastian Böhm