WM-Kolumne: Verteidigung als sportliche Überlebensstrategie

NÜRNBERG - Wer lieber Tore verhindert als versucht, selbst welche zu erzielen, ist im Fußball nicht besonders hoch angesehen. Dabei, weiß NN-Sportredakteur Wolfgang Laass, sind hieraus schon Europameister erwachsen.

Mit einer kompakten Abwehr ließ Südkorea gegen Deutschland wenige Torchancen zu. © Ina Fassbender/dpa



Die Verteidigung ist nicht überall so schlecht angesehen wie im Fußball. In der Politik gibt es sogar ein gleichnamiges Ministerium samt Minister, hierzulande ist Ursula Gertrud von der Leyen unter anderem mit der Aufgabe betraut worden, dicht zu machen. Auch in der Rechtsprechung hat die Verteidigung häufig gute Argumente.

Wer im Sport dauerhaft erfolgreich sein und sogar Meisterschaften gewinnen möchte, darauf schwören besonders die Basketballer, braucht möglichst viele eigene Punkte, muss aber eben noch mehr Punkte der anderen verhindern. "Offense wins games, defense wins championships", heißt es gerne unter den Körben.

Überlebensstrategie Zerstörung

Beim American Football müssen die elf Angreifer nach Ballverlusten sogar ihr Feld für elf Verteidiger räumen, ein eigenes Team im Team sozusagen. Zerstörung als sportliche Überlebensstrategie. Einige sehen das berühmte Ei in ihrer ganzen Karriere nur aus der Ferne.

Im Fußball, klärt uns Wikipedia auf, sind "vorwiegend der Torwart und die Abwehrspieler (Innenverteidiger, Außenverteidiger, Libero) für die Verteidigung zuständig", also nur Teile der Mannschaft, nicht alle. Daran sieht man, dass selbst ein Online-Lexikon nicht immer aktuell sein muss.

Bei der WM in Russland kam es jetzt schon ein paar Mal vor, dass sich eine komplette Elf plötzlich im eigenen Strafraum zusammenzog, um, nunja, gemeinsam zu verteidigen. Die Südkoreaner beherrschen das wirklich ausgezeichnet, die Uruguayer natürlich, neuerdings auch die Russen. Für jeden sind da innerhalb der Sechzehner-Linien durchschnittlich immer noch knapp 66 Quadratmeter aufzuräumen, also ungefähr eine kleine Drei-Zimmer-Wohnung mit Bad und Balkon.

Wer tief steht, spart Kraft

Für Freunde des Angriffsspektakels halten sich die elf strammen Verteidiger, von denen der eine oder andere den Beruf des Stürmers erlernt haben soll, aber mehr im dunklen Keller des Fußballs auf, wobei sich auch die Anordnung mit zwei Fünfer-Ketten allmählich durchzusetzen beginnt. Wer, wie es in der Fachsprache heißt, extrem tief steht, spart natürlich auch Kraft, einige dürfen nicht mal über die Mittellinie. Die Wege sind somit ausgesprochen kurz im hintersten Platzdrittel, außerdem darf man die soziale Komponente nicht vernachlässigen. Der Nebenmann steht normalerweise ganz in der Nähe herum, ein Plausch ist jederzeit möglich.

Wer lieber Tore verhindert als versucht, selbst welche zu erzielen, ist allerdings nicht besonders hoch angesehen. Dabei sind hieraus schon Europameister erwachsen wie Griechenland vor 14 Jahren mit dem Koloss von Rhodos in der letzten Reihe, selbst ein Uefa-Cup-Sieger 1997 ("Die Null muss stehen!") und zahllose italienische Meister. Im Vergleich zur offensiven Selbstaufgabe bei dieser WM ist der legendäre Catenaccio jedoch so etwas wie ein äußerst mutiges 4-3-3. Dabei hieß es doch tatsächlich mal: Angriff die beste Verteidigung.

Wolfgang Laaß