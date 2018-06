WM-Kolumne: Wer könnte Nachfolger von Jogi Löw werden?

Nach dem Vorrunden-Aus ist die Trainerdiskussion beim DFB in vollem Gange

NÜRNBERG - Rücktritt oder Neuaufbau - was macht Joachim Löw nach dem historischen WM-Debakel? Bis sich der Bundestrainer entschieden hat, lohnt es sich schon einmal, sich Gedanken über seinen potenziellen Nachfolger zu machen. Online-Redakteur Florian Rußler hat sich mit einigen Namen beschäftigt.

Eigentlich müsste man sich um die berufliche Zukunft von Joachim Löw keine Gedanken machen. Erst kurz vor der WM verlängerte er seinen Vertrag beim DFB bis 2022 und Verbands-Präsident Reinhard Grindel sprach ihm sogar eine Jobgarantie im Falle eines vorzeitigen Scheiterns beim Turnier in Russland aus.

Doch Versprechen und Verträge sind im Fußballgeschäft bekanntlich kaum etwas wert - erst recht nicht, wenn ein amtierender Weltmeister in der Vorrunde scheitert. Das weiß auch Löw und vielleicht hat er deshalb nach der 0:2-Niederlage gegen Südkorea die Diskussion um seine Zukunft selbst eröffnet. Im ZDF sagte er: "Ich bin der Erste, der sich hinterfragen muss und überlegen muss, woran es lag. Das liegt in meiner Verantwortung und da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Nach so einem Spiel bin ich sehr frustriert und enttäuscht."

Fakt ist: In der kommenden Woche soll eine Entscheidung fallen - doch wer kommt im Falle eines Rücktritts überhaupt als Löw-Nachfolger in Frage? Ein Blick in die Glaskugel:

