WM-Kolumne: Wie ein Kroate das "Wir-Gefühl" entdeckte

NÜRNBERG - Groß identifizieren konnte sich der Bekannte unseres Kolumnisten, ein passionierter kroatischer Fußballfan, bis jetzt nicht mit der Nationalmannschaft seines Landes. Nach den unerwartet starken Spielen des Teams hat sich das geändert.

Nach ihrem Sieg über Russland feierten die kroatischen Spieler gemeinsam mit Fans. © Adrian Dennis/AFP



Es begann Mitte Juni mit einer Schmeichelei. Dabei kam meine Prophezeiung, man träfe sich im Finale, bei Toni gar nicht so schmeichelhaft an. Deutschland im Viertelfinale, damit hätte der Vermieter meiner Sommerunterkunft kein Problem gehabt. Darauf hätte er vermutlich sogar sein hart verdientes Geld gesetzt. Nicht unbedingt um mir zu schmeicheln, sondern weil es ja oft genug so gekommen ist. Aber Kroatien und Finale? Niemals, erwiderte Toni: "Wir schaffen es nicht mal ins Viertelfinale."

Groß identifizieren konnte sich der passionierte Fußballfan, der vor 28 Jahren an der sonnigen Küste Dalmatiens geboren wurde, sowieso nicht mit der Nationalmannschaft. Die kickenden Stars Modric, Rakitic, Mandzukic schön und gut. Aber die Kumpanei in der Führungsriege der letzten Dekade war nicht mehr mitanzusehen.

Ehrlich ging es schon zu lange nicht mehr zu beim kroatischen Fußballverband. Und in der Liga hatte der protegierte Hauptstadtklub Dinamo Zagreb elf Mal in Serie die Meisterschaft gewonnen "bekommen" - wie Toni findet - ehe vergangene Saison der von einem italienischen Geschäftsmann alimentierte HNK Rijeka wenigstens einmal dazwischenfunkte und sogar das Double holte.

Sein Herz öffente sich langsam für die Karierten

Toni hält es aus Überzeugung und von Geburt an mit Hajduk Split. Bis zum zweiten WM-Vorrundenspiel. Da begann sein Herz sich auch wieder für die "Kokasti" (Karierten) zu öffnen. 3:0 schlägt man den Vizemeister Argentinien ja nicht so oft.

Mein Abend in Split verlief beinahe ebenso legendär. Ich saß in der wunderschönen Altstadt im Freien in einem Café und freute mich in Gesellschaft meiner Frau auf den Anpfiff.

Vor mir, direkt vor dem Flachbildschirm also auf den besten Plätzen, saßen mehr als ein halbes Dutzend Einheimische in einem Halbkreis. In der Mitte der offensichtliche Capo der Gruppe. Einer reichte ihm ein dickes Bündel Geld und erntete dafür einen kurzen anerkennenden Blick. Die Mafia?

Grasnost - die WM-Kolumne © Bronislav Hava



Der Kellner brachte Getränke, ohne dass sie bestellt worden wären. Ein Kollege, von einem Restaurant nebenan, reichte unaufgefordert ein Tablett mit Meeresfrüchten.

Die Mafia! Ich musste in besonderer Gesellschaft sein. Der Beweis: Ich wurde zu einem Tippspiel eingeladen. Der Wetteinsatz: 20 Kuna. Also knapp drei Euro. Zu wenig für die Mafia! Ich schlug ein, scheiterte dann aber einem ungewöhnlichen Prozedere.

Mein Tipp, ein 1:1, war nicht möglich. "Schon vergeben", hieß es. "Doppelt geht nicht." Ich durchforstete die lange Liste. Auf ein sehr hohes Ergebnis für Argentinien hätte ich tippen können.

"Wir schaffen es nicht mal ins Viertelfinale." Eine Niederlage gegen Argentinien und Toni könnte recht behalten. Allerdings kannte ich die schweren Jungs ja noch nicht gut genug, um ihren Stolz mit einer getippten hohen Niederlage womöglich zu beleidigen.

Einen Sieg mit zwei oder mehr Toren traute ich den Kroaten wiederum nicht zu. Ich zog zurück, investierte die drei Euro in ein Pivo (Bier) und bedankte mich für die Offerte. Ein Fehler! Auf 3:0 für Kroatien hatte tatsächlich keiner getippt.

Nach dem Spiel beglückwünschte ich Toni. Er antwortete schon stolzer. Eine echte Mannschaft habe er auf dem Feld gesehen. Eine noch zu vergoldende Generation womöglich. Denn die Liste der Siege wird lang und länger. Vor Argentinien gab es bereits ein 2:0 gegen Senegal, nach Argentinien ein 2:1 gegen Island.

Ohne Verlustpunkt im Achtelfinale

Der Außenseiter hatte ohne Verlustpunkt das Achtelfinale erreicht. Der Gegner dort: Dänemark. Es fehlt also nur noch Sieg und Tonis Prognose wäre widerlegt. Er gelang nach Elfmeterschießen, und meine WhatsApp an Toni ging mit dem letzten Schuss raus. "Erinnerst du dich an deine Worte?", fragte ich schon wieder zurück in der Heimat mit einem Zwinker-Smilie. "Das ist lange her. Wir haben Charakter gezeigt", lautete seine Replik.

Da ist das Wir-Gefühl. Toni und die Nationalmannschaft - das passt jetzt wieder. Erst recht nach dem 4:3 im Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Gastgeber Russland. "Wir hören uns, wenn ich wieder nüchtern bin." Toni hat das WM-Fieber gepackt. Und die Zuversicht, dass das Halbfinale nicht Endstation sein muss, ist groß: "England fährt am Mittwoch heim." Meinen Segen hat er. Und diesmal ohne Schmeichelei: "Do it!"

Stefan Jablonka