WM-Kolumne: Zwischen Seehofer, Neymar und Joachim Löw

vor 1 Stunde

ERLANGEN - Während einer Weltmeisterschaft gibt es ja reichlich wenig, das das Potential besitzt, sich im öffentlichen Interesse über den Fußball zu heben. Die aktuellen Meldungen um kurz nach halb drei heute Nachmittag aus der Wirtschaft ("Lyft kauft Radverleih für 250 Millionen Dollar") schaffen es nicht, einen Fahrradkorso am Plärrer auszulösen.

Nach dem historischen WM-Aus in der Vorrunde geht der Blick von Bundestrainer Löw so langsam nach vorne. Foto: Ina Fassbender/dpa



Nicht einmal den Kulturthemen gelingt ein ordentlicher Shitstorm ("Junot Diaz - Starautor wehrt sich gegen Belästigungsvorwürfe"). "Ja, und?", fragt man sich und klickt weiter, um dann doch die Highlights aus dem großartigen Achtelfinale Belgien gegen Japan noch ein viertes Mal zu genießen, man drückt noch einmal die Daumen wie ein Kind und ärgert sich, dass dieser Ball in der Nachspielzeit auch am Tag danach noch ins japanische Tor fliegt:

Zur Aufheiterung gibt es aber den neuesten Cantona-Werbeclip auf Eurosport.de:

Und gut ist: Rechte Schulter, linke Backe - das passt eben nicht zusammen, lernen wir da. Das ist wie mit dem Weltgeschehen und einer Fußball-WM. Oder, Neymar? #Zinkersmilie

Wobei, eines, hat uns doch auf Trab gehalten in dieser Woche nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft, weil es so ähnlich spannend daher kam wie ein Elfmeterschießen und so bizarr wie die Neymar-Theaterstücke: die Seehofer-Farce. Da zog sich ja ein Politiker zurück zum Schmollen, um sich über seinen Rücktritt Gedanken zu machen. Der WM-Effekt setzte ein: Gerüchte kursierten über Twitter, Journalisten wurden aufgeregt in den Tagesthemen aus München dazugeschaltet, aus Berlin, aus Brüssel sogar. Man sah verwackelte Bilder, wie der deutsche Innenminister aus einem BMW aus- und Stunden später wieder einsteigt. Kann man aus der Miene eine Entscheidung lesen? Bis er dann nach quälend langem Überlegen dem aufgeregten Volk mitteilt: Ich mache weiter. Hm.

So gesehen stimmt das mit der rechten Schulter und der linken Backe also doch nicht ganz. Noch einer hat ja fünf Tage überlegt - und damit wären wir wieder beim Fußball -, wie es weitergeht, ob mit oder ohne ihn, ob Rücktritt oder nicht: Joachim Löw. Für alle, die erst ab dem Achtelfinale eingeschaltet haben: Das ist der Bundestrainer. Derjenige, der sofort und unmissverständlich alle Verantwortung an einem historischen Scheitern übernahm. Er wählte nun aber nicht etwa die Floskel des Unterwürfigen "Ich mache den Weg für einen Neuanfang frei", sondern die des Kämpfers: "Ich werde mich der Verantwortung stellen und einen Neuaufbau einleiten".

Das kann er auch, weil es im DFB wie in der Bundesregierung tatsächlich möglich ist, so eine Entscheidung selber zu treffen. Von seriösen Kolumnisten bis zu den üblichen Lautsprecher wird diskutiert: Wie ist das möglich? Francesco Schettino, der Kapitän der havarierten Costa Concordia, wird sehr wahrscheinlich ja auch kein Schiff mehr lenken. Oder Horten noch einmal in den Kaufhof ziehen. Oder Twix ab morgen wieder Raider heißen.

Auch weiß niemand so recht, ob man jemandem einen notwendigen Umbruch zutrauen sollte, der soeben erst bewiesen hat, dass er viel zu sehr in der Vergangenheit hängt. Der zu sehr Müller ist statt Brandt, zu sehr Gomez statt Sane.

Wie soll denn ein Neuanfang mit Löw funktionieren? Er hätte genug junge, hungrige Spieler mit nehmen können, das hat der Confed Cup gezeigt! Er aber nimmt die ausgelutschten mit, z.B. Mario Gomez! Der hat doch, nicht nur in den Testspielen bewiesen, dass seine Zeit vorbei ist! — Peter Brossette (@PeterBrossette) 3. Juli 2018

Es ist richtig, der deutsche Fußball braucht einen Neuaufbau. Aber dass dieser jetzt nach Willens Löw mit Löw passiert, ist dann doch wieder mehr rechte Schulter und linke Backe.

Christoph Benesch Erlangen E-Mail