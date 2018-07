WM-Podcast: Ein vorsichtiger Blick auf das Finale

Wem drücken die NN-Sportredakteure die Daumen? - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Turnier in Russland neigt sich dem Ende zu, auch unser WM-Podcast ist bald Geschichte. In der vorletzten Ausgabe sprechen Sebastian Gloser und Hans Böller natürlich über das Finale, darüber, wo und mit wem man so ein Endspiel am besten schaut, und warum unser redaktionsinternes Tippspiel eine große Blamage werden könnte.

Liebesgrüße aus Nürnberg - Folge 23

