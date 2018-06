WM-Podcast: Ex-Ironman-Weltmeister Kienle im Talk

NN-Redakteur Sebastian Gloser fing den Hawaii-Sieger auf der Pressekonferenz in Roth ab - vor 21 Minuten

ROTH - Deutschland ist raus, und jetzt? Kann man natürlich weiter die WM genießen. Oder die Emotionen bei anderen sportlichen Großveranstaltungen rauslassen. Zum Beispiel beim Challenge. Sebastian Kienle, Hawaii-Sieger 2014, ist am Sonntag der Favorit beim 35. Triathlon in Roth. Was er mit Mario Gomez gemein hat und wie man sich nach einem Karriere-Höhepunkt wieder neu motiviert, darüber sprechen wir mit ihm in Folge 16.

Folge 16: Talk mit Challenge-Favorit Sebastian Kienle

Alle Folgen unserer Podcasts finden Sie in unserem Podcast-Archiv.

Liebesgrüße aus Nürnberg auf iTunes

Hier geht's zum RSS-Feed