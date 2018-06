WM-Podcast: Ist der Hype um Public Viewing vorbei?

NN-Sportredakteur spricht mit Veranstalter Christopher Dietz von werk:b events - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Für Folge Nummer zwölf von "Liebesgrüße aus Nürnberg" haben wir uns wieder einen Gast in unser WM-Studio eingeladen. Christopher Dietz ist Geschäftsführer vom Unternehmen werk:b events, das das Public Viewing am Flughafen Nürnberg organisiert. Wir fragen: Ist der Hype um Public Viewing vorbei? Und: Wo ist die Lockerheit in Deutschland hin, die es 2006 noch gab?

Folge 12: Ist der Hype um Public Viewing vorbei?

