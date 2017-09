WM-Quali live: Macht die DFB-Elf den nächsten Schritt?

Deutsche Nationalmannschaft trifft in Prag auf unter Druck stehende Tschechen - vor 1 Stunde

PRAG - Sechs Spiele, sechs Siege: So lautet bislang die Bilanz der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation. Am Freitag ist das Team von Jogi Löw in Tschechien gefragt, wo die Gastgeber dringend Punkte brauchen - Deutschland hingegen wäre mit einem Sieg schon sicher Gruppenzweiter.

+++Hier geht's zum Live-Ticker!+++

ama