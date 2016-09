WM-Quali: Schweiz schlägt Portugal

Eidgenossen feiern Überraschungserfolg gegen den Europameister - vor 52 Minuten

BERLIN - Die EM-Finalisten Portugal und Frankreich haben keinen erfolgreichen Start in die WM-Qualifikation erlebt. Die Portugiesen verloren in der Schweiz und Frankreich kam in Weißrussland nicht über ein 0:0 hinaus.

Der Schalker Breel Embolo (Trikotnummer 7) traf zum Auftakt der WM-Qualifikation per Kopf zum 1:0. © dpa



Fußball-Europameister Portugal ist mit einer Niederlage in die Qualifikation zur Fußball-WM 2018 in Russland gestartet. 58 Tage nach dem EM-Finale unterlagen die Portugiesen am Dienstagabend in Basel der Schweiz überraschend mit 0:2 (0:2). Portugals Endspielgegner Frankreich kam nicht über ein 0:0 in Weißrussland hinaus und vergab wertvolle Punkte im Kampf um das einzige Direktticket in der Gruppe A.

Die Gäste aus Portugal, die ohne den verletzten Superstar Cristiano Ronaldo und Bayern-Neuzugang Renato Sanches auskommen mussten, kontrollierten zunächst die Partie im Basler St.-Jakob-Park. Dennoch kassierten die in mint-grünen Trikots gekleideten Südeuropäer einen Doppelschlag des mit sieben Bundesliga-Spielern aufgelaufenen Schweizer Teams: Der Schalker Neuzugang Breel Embolo köpfte das 1:0 (23.), Leverkusener Adimir Mehmedi ließ das 2:0 schnell folgen (30.). In der 90. Minute sah der frühere Gladbacher Granit Xhaka auf Schweizer Seite Gelb-Rot. Das EM-Überraschungsteam Ungarn mit seinem deutschen Trainer-Duo Bernd Storck und Andreas Möller kam auf den Färöer nicht über ein 0:0 hinaus.

Die Franzosen dominierten die Begegnung im weißrussischen Baryssau, ohne das Tor der Gastgeber ernsthaft in Gefahr zu bringen. Die erste richtig gute Torchance vergab Olivier Giroud nach einem feinen Zuspiel von Antoine Griezmann (53.). Nun häuften sich die Möglichkeiten der "Equipe Tricolore". Ein Tor gelang dem Favoriten aber nicht mehr.

Schweden nach Ibrahimovic-Rücktritt mit Achtungserfolg

In der Gruppe A teilten Schweden und die Niederlande beim 1:1 (1:0) ebenfalls die Punkte. Im ersten Pflichtspiel nach dem Nationalelf-Rücktritt von Zlatan Ibrahimovic schoss der frühere HSV-Profi Marcus Berg die Schweden 1:0 in Front (43.). Wesley Sneijder traf zum verdienten 1:1 für Holland (67.).

Tabellenführer der Gruppe A ist Bulgarien, das nur mit viel Mühe 4:3 (1:0) gegen Luxemburg gewann.

Belgien kam in der Gruppe H auf Zypern zu einem ungefährdeten 3:0 (1:0)-Erfolg. Romelu Lukaku (13./61.) vom FC Everton traf doppelt. Den dritten Treffer steuerte Yannick Ferreira-Carrasco (81.) bei. Bosnien-Herzegowina bezwang Estland in der selben Gruppe mit 5:0 (2:0) und Gibraltar unterlag Griechenland 1:4 (1:4). Bosnien und Griechenland führen die Tabelle mit jeweils drei Zählern an.

dpa