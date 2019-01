Wo waren Sie im März 1981?

Bert Rauenbusch beleuchtet "100 Jahre Kriminalgeschichte in Mittelfranken" - vor 1 Stunde

FÜRTH - Als Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken steht Bert Rauenbusch bei Anfragen von Medien Rede und Antwort. Nun hat der 57-Jährige selbst ein Druckwerk veröffentlicht. In "100 Jahre Kriminalgeschichte in Mittelfranken" leuchtet er 80 wahre Fälle aus. Im Fürther Kriminalmuseum las er jetzt aus dem über 300-seitigen Buch (29,90 Euro) vor.

Harte Kost: 80 wahre Fälle hat Polizei-Pressesprecher Bert Rauenbusch, hier bei der Lesung im Kriminalmuseum, auf über 300 Seiten zusammengefasst. © Foto: Leberzammer



Harte Kost: 80 wahre Fälle hat Polizei-Pressesprecher Bert Rauenbusch, hier bei der Lesung im Kriminalmuseum, auf über 300 Seiten zusammengefasst. Foto: Foto: Leberzammer



So eng ist es im Kellergewölbe des Rathauses, dem Sitz des Kriminalmuseums, wohl selten zugegangen. So makaber es auch ist, aber: True Crime Stories liegen im Trend. Fast 40 Zuhörer sitzen dicht an dicht, um Bert Rauenbusch und seinen kenntnisreichen Ausführungen zu folgen. Vorgewarnt sind sie. "Das geht unter die Haut", sagt Museumsvorstand Wilfried Dietsch, "im Krimi könnte es nicht schlimmer zugehen."

Mancher kann sich sogar noch persönlich an das vom Autor Beschriebene erinnern. Etwa, als Rauenbusch das Kapitel "Mord im Discounter" vorträgt, das die brutale Tötung einer 26-Jährigen in einem Supermarkt nahe des Hauptbahnhofs im März 1981 beschreibt. "Da bin ich an dem Abend vorbei gelaufen", sagt ein Mann. Noch heute sei das für ihn "gruslig", obwohl er damals selbstredend nicht wissen konnte, dass in dem Laden ein Mordopfer lag.

"Sachdienliche Hinweise", wie es so schön heißt, kann er allerdings nicht liefern — so gerne sie Rauenbusch auch gehört hätte, denn noch immer ist der Täter nicht überführt. 2012 gab es noch einmal Nachermittlungen, weil die DNA-Spuren mittlerweile auswertbar sind. "Die Schlinge um den Täter wird immer enger", dessen ist sich Rauenbusch sicher, "eines Tages wird sich das Geheimnis lüften, ob er dann noch lebt oder nicht."

Als sicher gilt, dass die junge Filialleiterin von einem Mann ermordet "und bestialisch zugerichtet an der Wursttheke aufgefunden wurde". Das sei selbst für erfahrene Kriminalbeamte seinerzeit schwer zu ertragen gewesen. Mit lediglich der Wechselgeldkasse und der Handtasche des Opfers entkam der Täter unerkannt — laut Rauenbusch das letzte unaufgeklärte Tötungsdelikt in der Stadt seit 1981.

Deutlich schneller liefen die Ermittlungen in einem anderen Fall, dem einer 2008 getöteten Rentnerin aus Stadeln. Sie wurde von ihrem drogenabhängigen Nachbarn erschlagen, der sich bei der Vernehmung als Zeuge in allerlei Widersprüche verwickelte. Noch am Tattag wurde er in Untersuchungshaft genommen und später mit "lebenslänglich" bestraft.

Einzig die Tatwaffe stellte die Ermittler, zu denen Rauenbusch selbst zählte, anfangs vor größere Rätsel. Gefunden wurde sie nie, und sie wird es wohl auch nie mehr. Der Täter hatte nämlich einen großen Salzstein, der als Dekoration in der Wohnung der Seniorin lag, benutzt, um die Dame zu erschlagen. Später entsorgte er den Stein in der Regnitz, wo er sich nach den Berechnungen der Forensiker binnen zwölf Stunden im Wasser zersetzte. Passend dazu der Kapitaltitel: "Die aufgelöste Mordwaffe".

Armin Leberzammer