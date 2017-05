WTA-Turnier in Nürnberg: Bouchard im Wohlfühlmodus

Siegerin von 2014 will an ihre grandiose Saison anknüpfen - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Sie galt als der neue Star im Damentennis – und hat das 2014 sensationell untermauert. Ihr Sieg beim Nürnberger Turnier, obwohl ihr erster auf der WTA-Tour, schien da nur ein kleiner Baustein. Nun ist er ein ganz wichtiger geworden, auf dem sie nach vielen Rückschlägen wieder aufbauen will.

Das Nürnberger WTA-Turnier soll Eugenie Bouchard zurück in die Erfolgsspur führen. © REUTERS



Dieses gute Gefühl ihres ersten Auftritts in Nürnberg, das möchte Eugenie Bouchard, die alle Genie nennen, gerne noch einmal erleben. Deshalb hat die Tennisspielerin aus Kanada auf das Masters in Rom verzichtet, schon am Montag ist sie in Nürnberg gelandet und seitdem trainiert sie täglich auf der Anlage des 1. FCN am Valznerweiher für ihren zweiten Start beim WTA-Turnier um den Nürnberger Versicherungscup.

"Natürlich habe ich gute Erinnerungen an meinen ersten Start 2014, schließlich habe ich damals kein Spiel verloren", sagt die 23-Jährige gestern entspannt bei einer Pressekonferenz im Vereinsheim der FCN-Tennisanlage. Kein Spiel in Nürnberg verloren, damals gegen Karolina Pliskova den ersten Titel auf der WTA-Tour gewonnen und auch sonst nur selten den Platz als Verliererin verlassen – diese Attribute haben Genie Bouchard 2014 zum wirklich hellsten Stern am Tennishimmel werden lassen.

Kuscheltiere auf dem Platz

Es war ein Jahr, in dem sie von Erfolg zu Erfolg eilte, nichts schien für die attraktive Kanadierin unmöglich zu sein. Im Halbfinale bei den Australian und den French Open, im Finale von Wimbledon, das sie gegen die Tschechin Petra Kvitova verlor: Das waren Ausrufezeichen, die die 20-Jährige quasi zwangsläufig zum umjubelten Star im Damen-Tennis werden ließen. Eine kleine, aber lautstarke Anhängerschar begleitete ihr neues Idol zu den Turnieren rund um den Globus, und diese "Genie Army" warf nach jedem Sieg Stofftiere auf den Platz, die im Hause Bouchard bald ein ganzes Zimmer füllten.

"Ja, ja, die Tiere gibt es noch", sagt sie am Donnerstag, "aber 2015 hat das mit dem Werfen langsam aufgehört." 2015 hat auch das mit dem dauernden Siegen langsam aufgehört, und nachdem sie in Melbourne noch einmal das Viertelfinale erreicht hatte, rutschte sie in eine deprimierende Niederlagenserie, von der sie sich lange nicht erholen sollte. Betrachtet man heute die Weltrangliste, steht Bouchard nur noch auf dem 52. Rang. Karolina Pliskova, gegen die sie 2014 in Nürnberg ihren ersten WTA-Titel gewann, ist inzwischen die Nummer drei der Welt – gegensätzlicher hätte sich die Strahlkraft zweier "Rising Stars" nicht entwickeln können.

Da kommen zwangsläufig Fragen nach den Gründen für diesen doch eklatanten Rückschritt in ihrer Karriere auf. Genie Bouchard hat diese in den vergangenen Monaten wohl oft beantworten müssen, und sie tut das inzwischen entsprechend abgeklärt. Sehr hohe Erwartungen an sie habe es gegeben, im plötzlich tennisverrückten Kanada; sie spricht von "ups and downs" – nicht nur im sportlichen, sondern auch im menschlichen Bereich; und davon, dass sie erst wieder habe lernen müssen, den Tennissport wirklich als das zu schätzen, was ihr im Leben viel bedeutet. Und nun will sie nach vorne blicken, die Erfahrungen – auch die vielen negativen – ins Positive umsetzen. Dazu soll ihr das Nürnberger Turnier zum zweiten Mal als Erfolgsplattform dienen.

Thomas Scharrer