Yildirim: "Wir müssen hart zu uns und zum Gegner sein"

Weil der Trainer krank ist, spricht der Manager zur Presse - vor 50 Minuten

FÜRTH - Kleeblatt-Coach Janos Radoki konnte auch am Freitag noch nicht das Training des Derbysiegers leiten. Mit ihm drohen vier Spieler für die Partie am Sonntag in Sandhausen (13.30 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de) auszufallen. Manager Ramazan Yildirim ist dennoch optimistisch.

Ramazan Yildirim traut seiner Mannschaft auch in Sandhausen einiges zu. © Sportfoto Zink



Ramazan Yildirim traut seiner Mannschaft auch in Sandhausen einiges zu. Foto: Sportfoto Zink



Anstatt der obligatorischen Spieltagspressekonferenz versorgte SpVgg-Manager Ramazan Yildirim am Rande des Freitagstrainings die kleine Journalistenrunde mit Informationen. Über Radoki sagte er: "Wenn das Antibiotikum anschlägt und es weiterhin so gut läuft, ist er morgen schon dabei."

Damit auch ja keine Ansteckungsgefahr von dem frischgebackenen 45-Jährigen ausgehe, müssten erst die Ärzte grünes Licht geben. Sollte Radoki ausfallen, wird Co-Trainer Mirko Dickhaut den Dirigenten auf der Trainerbank geben. Schon vor Anpfiff aber hat der Ex-Profi (unter anderem Eintracht Frankfurt, VfL Bochum) ein Personal-Puzzle zu lösen.

Frankes Knie schmerzt

Denn definitiv ausfallen werden Sebastian Freis (Kniereizung), Stephen Sama, der die in Fürth obligatorische Weisheitszahn-OP über sich ergehen lassen musste, und Zlatko Tripic (Leisten- und Adduktorenprobleme). Hinzu kommt, dass Marcel Franke wegen einer Knieprellung aus dem Derby bis Freitag noch keine einzige Einheit mit der Mannschaft absolvieren konnte.

Yildirim habe aber "Hoffnung, dass er beim Abschlusstraining dabei ist". Mathis Bolly konnte am Freitag nur joggen, weil er sich im Training eine leichte Muskelverletzung zugezogen hatte. Unabhängig vom ordentlich gefüllten Lazarett hat Yildirim großen Respekt vor dem kommenden Gegner: "Sandhausen macht das richtig gut, auch wenn die Ergebnisse derzeit ausbleiben."

Der SVS hat nur einen Punkt in den vergangenen vier Spielen geholt. Noch gut in Erinnerung hat der Kleeblatt-Manager den jüngsten Auftritt der Sandhäuser in Fürth. Beim 1:1 in der Hinrunde "waren sie in den ersten 20 Minuten hier dominant, sicher und klar und hatten eine gute Ordnung". Die Mannschaft von Kenan Koc mache es mit und ohne Ball sehr gut, lauere also nicht ausschließlich auf Konter wie mindestens die Hälfte aller Gegner in der zweiten Liga.

Bilderstrecke zum Thema Fast nur schöne Kleeblatt-Noten: Gut, besser, Derbysieger Siege gegen den 1. FC Nürnberg sind schön, zwei Siege gegen den FCN in einer Saison sind umso schöner! Die SpVgg Greuther Fürth schlägt den Club dank Zuljs Flatterball mit 1:0 - und zieht nun auch tabellarisch am Lokalrivalen vorbei. Doch trotz des Erfolgs konnten nicht alle Akteure überzeugen.



Also könne es für Sonntag nur eine Devise geben: "Wir müssen extrem hart zu uns und zum Gegner sein." Angst davor, dass sich - wie nicht selten in der jüngeren Vergangenheit - die Mannschaft nach einem Derbysieg zu gut fühle, habe er diesmal nicht. "Die Gefahr, dass man nachlässt, gibt es in jedem Verein. Aber aktuell sehe ich sie bei uns nicht."

Die Mannschaft wirke auf ihn "gefestigt", sie zeigte zuletzt "Spaß und Leidenschaft". Für das 1:1 in Würzburg, das ohne eine Torchance der Fürther zustande kam, schämt er sich nicht. "Auch dort sind wir belohnt worden, weil wir extrem in Vorleistung gegangen sind." So ist der Derbysieg eine Woche später kein Zufallsprodukt gewesen. Yildirim stellt fest: "Zweimal in einer Saison das Derby zu gewinnen, kam ja auch noch nicht so oft vor." Ein Blick in die Datenbanken verrät: zumindest in den vergangenen 20 Jahren kein einziges Mal.

Martin Schano

Mail an die Redaktion